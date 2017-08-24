﻿準備一年 每周補習句鐘 數學神童英高考奪雙A*

數學神童沈詩鈞十年前以九歲之齡獲浸會大學破格取錄。在喇沙小學升讀小六、十歲的賴煒諾（Fergus）再創神話，在英國高考（GCE A-level）數學及高等數學均取得A*。其父稱，兒子數學天賦自兩歲起已顯露，「未懂說話已懂計數」，現已可自修大學程度的數學，他考慮一兩年後送兒子海外升讀大學。



賴煒諾自小已參加不同的奧數比賽、世界級數學賽事，奪獎無數，今年更挑戰英國高考（GCE A-level）。其父賴志強稱，Fergus大約用一年時間準備GCE A-level，補習老師每周為他補習一小時，過程中很快已掌握到知識，主要花較多時間熟識題型及學習時間分配等。



今年五六月應試GCE A-level期間，碰巧是學校考試時期，Fergus早午都要應付考試，但無阻發揮，最終在數學及高等數學兩科取得A*，全部十二份試卷之中，十份卷取得九十分或以上，當中兩份卷滿分。Fergus更試做過劍橋大學數學系入學試STEP，亦能應付。



父：希望兒子心態成熟才升大學



賴爸爸又稱，他抱着讓兒子嘗試的心態才報考GCE A-level，並非要兒子成為第二個沈詩鈞，立即入讀大學。他顧慮的不是能力問題，而是適應、朋輩相處問題。他坦言希望待Fergus成熟些，到十一、十二歲才考慮讓他讀大學，但現階段會讓他探索不同興趣，如化學、資訊科技等。



四歲已懂乘數概念



本身是城大建築學及土木工程學系教授的賴志強憶述，Fergus兩歲時已展露數學天份，「從來沒有教過乘數表，但他四歲已懂得其背後數理概念」，掌握乘數表以外的運算，其後更「越級挑戰」，低班（K2）時已學小四數學。他今年已奪得全港青少年數學挑戰賽中一組別冠軍、全國華羅庚金盃少年數學邀請賽香港區決賽個人冠軍、《多元智能盃》小六組別總亞軍等。



賴父指，兒子愛向難度挑戰，會翻閱大學數學參考書，自學大學程度的數學，父子間亦會就此交流。



