﻿毒蛋出籠 各地雞農為「慳皮」 濫用殺蟲劑產生「毒蛋」

歐洲多國爆出「毒蛋」風波後，韓國蛋也被驗出含殺蟲劑，遭港府即時扣檢，進口雞蛋品質全面受到質疑。有禽畜養殖界直指，所有氣溫較低的地區，均須開暖氣為雞隻保溫，但在通風、濕度不穩等因素下，雞蝨問題容易爆發，業界為求「慳皮」，只以殺蟲劑噴灑場地，致使「毒蛋」大量「出籠」。有養雞界人士擔心，內地部份雞場仍以人手撿蛋和清潔場地，但管理質素欠佳，雞場環境惡劣，全場雞隻一旦受雞蝨「圍攻」，仍須殺蟲劑解決，難保「毒蛋」不流入本港。本報記者



據本港蛋業界透露，被查的雞蛋因成本價較其他蛋高一兩成，故主要送往大型超市、西餐廳和酒店，攻高檔客市場，大眾未受影響。不過，也有行內人指，不少外地雞場均有使用殺蟲劑，「毒蛋」或早已在各零售層面出現。活健禽畜發展有限公司董事總經理郭銘祥指，供生蛋的「蛋雞」須飼養六個月才開始生蛋，最少待上一年才遭淘汰，由於養殖時間不短，雞蝨也可能在這段期間滋長，「雞農無辦法定期清理及消毒『蛋雞』住處，他們只得往雞隻身上，直接噴殺蟲劑滅蝨。」



據了解，位處溫帶地區的農場，如早前被發現出產「毒雞蛋」的荷蘭及韓國，甚至大部份歐洲地區，均很大機會用上氟蟲腈滅蝨。郭銘祥解釋，溫帶地區的冬季溫度長期低於零下，雞農須於密封地方內養雞，並開啟二十度暖氣為雞隻保溫，惟農場為免暖氣流失，通風系統未必足夠使空氣流通，加上雞隻於密封空間呼吸亦使水氣積聚、濕度加重，多項條件配合下，雞蝨問題便容易爆發。



難發現進口蛋有問題



他不諱言，把「蛋雞」搬到新雞屋，再為舊雞屋進行清潔是可行的滅蝨方法，惟此舉不止影響雞蛋產量，亦會花費更多養殖空間，雞蛋定價便須由一元一隻，跳升至四、五元才能「維皮」，雞農礙於成本問題及消費者的購買意欲，未必願意為了「食物安全」而棄用農藥，同時埋下本港進口「毒蛋」的危機。



除了海外地區，內地雞業一樣被指會使用殺蟲劑。內地雞場不少也以密集式方法養雞，李良驥指，雞蝨也因此能高速滋長，跳在雞隻身上，他坦言雞場會立即噴殺蟲劑「救亡」，「但雞隻不小心吃了殺蟲劑，在體內有殘餘藥物，將來生的蛋也會有問題。」李良驥直言，「香港的進口產品一向容易『中招』。」



糧油食品批發商通泰行負責人李豐年則認為，要檢查雞蛋是否含有殺蟲藥，便須破壞雞蛋，但此後雞蛋便無法售賣，「每隻雞蛋都是由母雞獨立生產的，故每隻蛋都可能出現不同問題，只是驗很少蛋的話，結果未必準，但驗所有蛋又會無貨賣。」