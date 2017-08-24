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﻿增設河南聯絡處 財爺：加強經貿合作

2017-08-24 列印
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        財政司司長陳茂波昨到訪鄭州，出席香港特別行政區政府駐河南聯絡處揭牌儀式暨慶祝香港特別行政區成立二十周年晚宴。

        陳茂波為儀式致辭時指，香港是河南省企業在外上市融資的主要平台，也是重要的貿易夥伴，相信駐河南聯絡處的成立，將能更積極擔任橋樑角色，以進一步加強港豫兩地間的經貿交流與合作，及更有效地支援在河南省工作及生活的港人港商。

　　陳茂波又稱，隨着廣深港高鐵和港珠澳大橋等跨境基建陸續落成，從香港出發，只須約六小時十五分鐘便可到達鄭州；有助令兩地間的人流、物流變得更為便利。他歡迎湖南企業利用香港的專業服務和營商網絡，拓展海外市場，並尋找投資和合作機會，互補長短，期望藉此令港豫兩地變得愈來愈緊密。
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