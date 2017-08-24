﻿外牆有裂痕 涉結構有問題 筲箕灣舊樓滴水逾年未解決

夏天家家戶戶開冷氣，途人經常慘中「頭獎」，被冷氣機滴水滴中。市區滴水問題，一直難以解決，記者發現筲箕灣金華街有一個滴水黑點，區議員指市民投訴該處舊樓滴水一年，大廈表面更驚現裂痕，疑結構出問題，但食環署收到公眾投訴後，一直未能入相關單位檢查，要由法庭頒令准許。



筲箕灣東大街充斥舊式樓宇，食店林立，人流絡繹不絕，樓上滴水落街問題，長期存在，途人受到滋擾。



東區區議員林心廉表示，東大街舊樓眾多，住戶為單位安裝冷氣機，但去水措施不足，冷氣機廢水滴到街上，部份舊樓已陸續維修，改善問題，但有大部份大廈仍長期滴水。



他指，東大街附近金華街的二十一至二十三號舊樓，滴水嚴重，該處是街市範圍，居民買菜時經常被滴濕，已收到很多街坊投訴，該大廈有五十多年樓齡，外牆更出現裂痕，令人懷疑滴水問題與樓宇結構有關。



入屋檢查須法庭許可



林心廉曾向食環署反映，職員指無法用目測查出滴水源頭，遂逐家逐戶拍門查找，惟有住戶拒絕開門受檢，令滴水問題無法解決。他指，需要向法庭申請，獲批准才可入屋檢查，相關程序需時，而該個案至今已拖延一年，仍未能取得有關批准。他認為，現時法例沒有規管大廈滴水，希望透過修例，簡化解決滴水問題的程序。



本報記者到東大街實地巡視，發現街兩邊最少有十一處滴水位，最大一處水漬，目測達兩米長，不時見到有途人閃避滴水，亦有人閃避不及「中招」。



食物環境衞生署發言人表示，在二○一五年至二○一七年首六個月，接獲筲箕灣東大街的冷氣機滴水投訴總共一百五十五宗，發出「妨擾事故通知」則共有一百三十二宗，但署方三年來只檢控過一宗個案。



三年來僅一檢控



發言人指，署方會按情況發出口頭警告、勸喻信，嚴重者根據《公眾衞生及市政條例》第一百二十七條發出「妨擾事故通知」，大部份個案的業戶會自行修妥滴水問題，如未能在期限內把妨擾減除，即屬違法，署方會作出檢控，一經定罪，最高可判處罰款一萬元，如持續違例，則每日可加判罰款二百元。