﻿投訴無用 居民簷篷底「避雨」

港人夏天無冷氣不歡，但冷氣機日久失修，滴水下街，樓下行人受罪。有居民被滴濕感到氣憤，擔心冷氣機水帶菌，影響健康，亦有人向當局投訴，但整體情況仍沒有改善，也有途人稱，經過東大街時要走入有簷篷的位置，避開滴水。



居民林太表示，回家時會經過東大街，不時被滴水弄濕，被滴中時會感到氣憤，但沒有試過投訴，因為附近的住戶都是街坊，惟有走路時小心一點。居民陳先生則指，曾經向區議員投訴有大廈滴水，但一處改善後仍有其他地方滴水，整體情況仍沒有改善。



途經東大街的鄭先生指，平時走過東大街時，會特地走入有簷篷的位置行走，以避開滴水，但不會投訴，因為未至於很介懷。