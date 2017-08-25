﻿家族財產爭議重燃 英法庭文件披露 郭家私產達420億

本報得悉，今次郭氏信託基金要鬧上英國澤西島皇家法院（Royal Court of The Island Of Jersey），皆因有關信託基金在當地註冊，今次的爭議絕不涉及新地的股權及旗下一切的公司和資產，純粹就郭氏家族名下約四百二十億的私人財產進行爭拗。雖然是次為滙豐信託主動向澤西島皇家法院尋求法庭指示及解決方法，但據悉，郭老太和郭氏三兄弟均以相關人士身份聘請英國御用大律師，本港的資深大狀及當地律師近三十人代表出庭及作出陳詞，陣容相當鼎盛。記者：徐曉伊



消息指，郭氏家族一四年的「大和解」協議後，產生的「郭炳湘新私人資產信託」之內，包括有美國三藩市五個物業，以及持有兩間公司各四成半的控制權，該兩公司均持有美國加州的密爾布瑞（Millbrae）的物業。郭炳湘另在一四年分家時，除情有獨鍾揀選了三藩市物業外，亦挑選了香港銅鑼灣智選假日酒店。



郭炳江一四年分身家時選擇了溫哥華的指定地盤及土地，以及相關公司，另有Santa Property Investment Ltd.的全數六百萬股份，該公司名下持有黃竹坑業發街四號的物業，以及擁有香島道五十六號物業的Poly East Ltd.全部股權。



郭炳聯則在「大和解」分身家中得到持有施勳道三十五號、三十七號及三十九號物業，和種植道四十二號物業的Smart Noble投資有限公司的全部控制權，以及擁有Wilson Offshore Group Holding（BVI）有限公司的所有股權。



郭老太分拆信託基金 疑有人教路



是次入稟英國澤西皇家法院的滙豐信託（CI）有限公司，並沒有參與一四年郭氏家族「大和解」的協議。由於郭老太已年屆八十八歲，希望滙豐信託介入調停，能盡快解決與長子郭炳湘之間的紛爭，包括由郭老太聘請的估價行及會計師行所提供的專業評估報告是否有效，有關估價的正確日期，以及當郭炳江和郭炳聯揀選私人資產組合時，須否事前得到郭炳湘的批准等。



此外，郭炳湘指兩胞弟在一四年的「大和解」後翌年得到的加拿大及香港房地產等土地價值，過去三年間已暴升近三成，對他而言極不公平。郭炳湘認為母親郭老太年紀老邁，不可能懂得如何分拆信託基金，深信背後一定有人「教路」，故要求重新估值家族資產的總值，以及補償他的差額。