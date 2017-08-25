﻿郭家內訌擾攘九年 「大和解」協議推倒重來

新地郭氏家族不和至今逾九年，身為兄長的郭炳湘，疑不滿家族成員聽從外人獻計、由○八年起逐步將他踢出局，於○八年至一三年沒停過打官司。年屆八十八歲的郭老太鄺肖卿過去多年來不斷游說三兄弟，家族曾經商議和解，只要求郭炳湘放棄紅顏知己唐錦馨，但他堅拒回頭，同時開出天價條款，令兩弟無法接受而拉倒。其後郭老太提出「大和解」方案，各方都接受，不過郭炳湘最近提出重新分配家產，更引起新一輪官司。記者 徐曉伊



郭家就家產的爭議，由○八年開始，之後官司不停，至一四年才初步和解。



○八年郭炳湘跟兩名弟弟爭拗時，曾入稟高院申請禁制令，禁止新地舉行董事會，當時便指控新地以高於賣家叫價買入香粉寮地皮，賣家由陳鉅源介紹，此外，入稟狀曾提及在批出建築合約時，經常會批給某幾家承建商，他曾試圖調查是否涉及不當行為。



○八年初郭炳湘成立「新鴻基地產國際有限公司」，在內地發展地產及貿易生意，並有意把公司附屬於新鴻基地產，遭胞弟反對，擔心外間會將新公司與新地混淆，兄弟各不相讓。



湘少○八年失主席職位



同年二月新地突然發出通告，公佈郭炳湘以個人理由暫時休假三個月，期間主席兼行政總裁職務由兩名胞弟分擔。消息一出，外間即傳郭氏兄弟不和，但當時他們並未鬧翻，只是郭老太得悉長子的紅顏知己唐錦馨竟想進入新地核心管理層，為保家族利益不受威脅，於是暫釋郭炳湘大權。



曾控胞弟誹謗 正式決裂



○八年五月，正當新地準備召開董事會商討是否讓郭炳湘復職前，他卻先下手為強，在會議前一小時向高等法院取得臨時禁制令，阻止董事會投票。入稟狀中郭炳湘直認與兩名胞弟不咬弦，指兩弟想謀奪董事局的控制權。



郭炳湘再次入稟高院，控告兩名胞弟誹謗，指責胞弟發給母親及新地董事會的三封信形容他精神有問題，嚴重損害其聲譽，雖然官司最終告不成，但郭炳湘卻正式公開與兩弟決裂。



新地董事會最終一致通過罷免他擔任了十八年的主席兼行政總裁職位，只讓他退居為非執行董事，而董事局主席一職改由郭老太親自出任，以穩住新地的內亂局面。