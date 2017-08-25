﻿物業遍佈世界各地 郭家私產由300公司持有

據悉，新地創辦人郭得勝於九○年十月三十日逝世，生前立下遺囑，指明新地主席必須由姓郭家族成員出任，名下所有財產的五成半由妻子鄺肖卿持有，三兒子郭炳湘、郭炳江及郭炳聯則各佔一成半。○九年六月十二日郭老太訂立三份信託基金，分別是「郭炳湘及其家人」、「郭炳江及其家人」和「郭炳聯及其家人」各佔一成半的權益，一一年十二月一日郭老太另增多一份信託基金，受益人僅為郭炳湘的兩名兒子郭基俊及郭基豪（譯音）。郭老太名下的五成半家族財產，必須在她死後，才能平均分配給三名兒子及男孫。



二○一四年達成和解協議



消息指，郭氏家族信託基金名下的資產有近三百間公司及位於美國、加拿大、澳洲、馬來西亞及香港大量物業、流動現金、上市公司股票等，該等資產均由四家公司直接或間接持有，四公司分別為Ace Precision Developments Ltd、Genuine Result Ltd、Kamina Investments（BVI）Ltd及Middaugh Enterprises Ltd（合稱The HoldCos）。根據郭老太訂下的家族信託基金的分配，郭炳江及郭炳聯及其家人為受益人的信託各佔The HoldCos三分一股權，郭炳湘則佔約六分一，而郭炳湘兩兒子基俊及基豪則佔多於六分一。



消息指，郭氏家族名下的公司並非由滙豐信託去管理，而是由郭氏家族控制的King Yip Group Ltd全權管理。郭炳湘於○八年五月前與家族主要成員關係破裂，引發多宗涉及家族生意的訴訟。二○一三年郭炳湘更向主要家族成員要求重組○九年的信託基金的入稟狀草擬書，直至一四年初郭氏主要家族成員與郭炳湘達成初步和解協議，只要郭炳湘同意一次過接受家族財產的分配，雙方商議後，終於一四年一月二十七日彼此簽立了「大和解」協議書（Heads Of Agreement）。



一四年「大和解」協議書簽立後，郭炳湘所挑選的房地產、酒店及其他資產則納入新的信託基金，名為「郭炳湘新私人資產信託」。