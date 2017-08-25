﻿昇御門「流星錘」仍未拆除 杏花廿車泡水超跑變「泥鴨」

颱風「天鴿」昨雖遠離本港，但其襲港衍生的「人禍」仍未解決。港島杏花邨水浸停車場經通宵抽水後，二十多輛車終「浮上水面」，其中包括一輛價值逾二百五十萬變成泥鴨的林寶堅尼跑車，相信全車要報銷；至於紅磡「昇御門」吊船事件，涉事吊船事隔一日仍未拆除。多名警員昨再登樓調查，逗留一個多小時後離開。



杏花邨被水淹沒的地庫停車場，經過人員通宵抽走積水，昨早仍有約一呎水深，多輛私家車被海水沒頂一日後終於「蒲頭」，其中包括多輛平治、寶馬等名貴房車外，還有一輛俗稱「狂牛」的橙色林寶堅尼超級跑車。根據運輸署資料，該車一三年首次登記，當時車價逾二百五十萬元。惟所有私家車幾乎佈滿泥濘、枯枝，以及全部浸過海水，相信報銷難免。狂牛車主的妻子張太自言有買全保，料損失可獲保險公司賠償，但稍後仍會聯同其他車主向管理公司索償。



車主續追究管理公司「做戲」



另一名車主薛先生指，前日早上九時已有車主朋友通知他停車場有水浸，他之後隨即聯絡車場管理處，但對方未有即時放置沙包阻擋水勢，變相任由海水湧入。他炮轟管理公司反應遲緩，沒即時通知車主，間接令其愛車被浸壞，揚言定會追究賠償。當區區議員何毅淦昨出席電台節目時，指不少車主對事件感到無奈和憤怒，直斥前日停車場入水時，管理公司未有即時作出行動，反到下午浸滿入口後才放置沙包，揶揄「係咪有啲做戲呢？」



至於紅磡「昇御門」豪宅吊船如流星錘擊毀數單位窗門及露台，前日消防員將吊船固定在單位窗外後，昨早吊船仍未拆除。上午九時許，再有多名探員登樓調查，部份探員又到昇御門對開學校天台拍照，逗留一個多小時後離去。建造業總工會理事長周聯僑出席電台節目時，強調勞工處規定吊船須停泊於原來位置繫緊，質疑有工友「貪方便」將其放在平台肇禍。