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﻿美股中段偏軟

2017-08-25 列印
　　美國周四股市偏軟，杜指中段報二一八○四點，跌七點；納指則報六二六六點，跌十一點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點二九港元，跌零點○六港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點八八港元，升零點三八港元。紐約期金中段報每盎司一千二百九十四點二美元，升三點二美元。
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