﻿風災增至八死 氣象局長下台 崔世安致歉13.5億賑災民

澳門被颱風「天鴿」吹襲蹂躪，風暴死者由五人增至八死，及有近二百五十人受傷。當中兩名男死者昨日由消防在一個停車場地庫尋獲救起，惜同告返魂乏術。澳門行政長官崔世安承認政府處理風災有所不足，向巿民致歉，政府將針對風災提供援助措施，他又同時宣佈已經批准氣象局局長馮瑞權（圖右）請辭。澳門基金將撥出十三億五千萬元的向受災居民提供援助。



「天鴿」蹂躪澳門一天後，昨日仍有數以萬計市民仍缺水缺電，特首崔世安昨日召開記者會交代善後工作，並帶領主要官員為死難者默哀，同時宣佈昨日接獲地球物理暨氣象局局長馮瑞權請辭並獲批准。風暴導致逾二百五十人死傷，全澳大停電及停水，昨仍有數以萬計市民停水停電，市民矛頭直指氣象局長馮瑞權錯估「天鴿」威力，導致民眾掉以輕心致死傷者眾，他應該負責辭職。



昨日新增的兩男一女死者，其中兩男死者被困典雅灣地庫停車場浸死。當中一名慘死事主關泰良，剛度過六十大壽。



其兒子稱，前早約十時其父與一名五十八歲姓黃鄰居到停車場落水閘，但洪水淹至，兩人不及走避被洪水沖回地庫。他投訴稱，救援人員其後只用一部細小抽水機抽水，速度緩慢，拯救不力；他一度要求救援人員盡快救其父親。惜昨凌晨三時許，其父終獲救，但已返魂乏術，家人見狀十分傷心。鄰居其後亦救出，同樣已淹死。另一名婦人則在馮家圍一家店舖因海水倒灌遭浸死。



針對風災，澳門政府宣佈一系列措施，澳門基金撥出十三億五千萬元向受災居民提供援助，當中包括向每名死難者的家屬發放三十萬元慰問金，傷者獲最多三萬元醫療慰問金。住戶門窗飛脫或受海水倒灌影響，亦有最多三萬元援助金；受停水停電影響的住戶可獲二千元補貼。