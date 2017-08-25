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﻿極珍罕「北宋汝窰天青釉洗」 今秋拍賣估值高達億元

2017-08-25 列印
■明宣德青花夔龍罐《大明宣德年製》款
■北宋汝窰天青釉洗
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　　估值上億元的藝術品「北宋汝窰天青釉洗」即將拍賣。蘇富比將於十月三日在會展舉行「中國藝術品」秋拍，六場拍賣共推出逾二百五十件拍品，總估價超過七億二千萬元，其中四件僅存於私人收藏的傳世汝窰之一「北宋汝窰天青釉洗」成為焦點，估值高達一億元。

　　直徑十三公分的「北宋汝窰天青釉洗」極為珍罕，被稱為存世之品，是北宋晚期專為宮廷燒製御用瓷器，居宋代五大名窰之首。據學者研究，汝官窰之燒造時間極短，普遍認為或只廿載，故其器殊不易得，官方預料成交價可逾一億元。

　　其他焦點拍品包括「明宣德青花夔龍罐《大明宣德年製》款 」，有佛教法物八吉祥意義，最高估價五千五百萬元；「清乾隆白玉瓜棱式羊首掐絲琺瑯提樑茶壺」，以華而不俗為特色，最高估價為三千萬元。
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