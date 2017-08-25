﻿明目張膽 跨境白牌車靠App搵客 車資內地交收 不怕警放蛇

中港兩地近月湧現多個手機電召中港車應用程式，令本港每日有大批未領有載客牌照的中港車司機，非法穿梭中港，儼如「跨境版Uber」。有跨境白牌車司機坦言生意不絕，並以往返內地至香港機場、郵輪碼頭及尖沙咀購物景點為主，更坦言車資利用非本港平台交收，並過戶至內地銀行，港方難以執法，「就算放蛇，都不會有足夠證據拉我們。」



中港白牌車以「車上檢」，不用落地過關，以及跨境點對點服務為賣點，即使相關服務涉非法載客問題，亦一直有穩定需求，最近更夥拍電召應用程式，進一步擴展客源。記者佯裝乘客試用相關應用程式，先以「悠中港」召車從旺角到深圳福田區，再利用「易到」召車回程至筲箕灣。記者按下預約鍵後，不消半分鐘已有司機回應，去程索價八百多港元，回程則需約一千一百元人民幣，連同等候過關時間，只需約一小時多。



通過「易到」平台預約的中港車司機林先生稱，從事駕駛中港出租車約十年，並指「易到」以分成模式與司機合作，司機每程車可分到六成八車資，「一千元分到六百八十元」。他指，「易到」高峰期曾有七百名司機，現時司機數目回落至約四、五百人。林先生形容，過境白牌車服務的需求甚殷，「一個鐘頭一轉，好生意時可以做四程來回。」



司機：好生意時四程來回



他指，過境白牌車的乘客以內地人為主，部份是自由行旅客，「尖沙咀返深圳最多」；也有內地人從深圳乘車直達香港國際機場；啟德郵輪碼頭亦是熱門上客點，「一家大小又有行李，怎樣搭巴士？過關又要上、下車。」另外，通過「悠中港」平台預約的中港車司機廖先生指出，每年暑假、農曆新年，中港車需求最旺盛。



林先生稱，自己曾為本港Uber司機，但自政府大力打擊Uber後，已不敢以身犯險，反而駕駛過境白牌車卻能成功避過法網，「Uber在美國匯錢到香港銀行給司機，但我們（過境白牌車）收錢是大陸銀行，不關香港銀行事。」他不諱言，車資毋須經香港平台交收，「就算放蛇，都不會有足夠證據拉我們。」



運輸署發言人證實，兩輛中港車並沒有獲發「私家服務（豪華房車）（過境服務）出租汽車許可證」，並重申使用未持有相關許可證的汽車載客過境取酬，屬違法行為。「悠中港」協辦人陳偉鈞回應時多次強調，該應用程式只是一個召車平台，「不存在甚麼提供跨境車服務，我們只是幫客人向合作夥伴召車。」



執業大律師陸偉雄指出，根據《道路交通條例》，中港車司機及提供手機電召中港車平台的公司，在事件上涉嫌干犯「駕駛汽車以作出租或取酬載客用途」罪行，如未購買「第三者保險」，更已干犯了「沒有第三者保險而在道路上使用車輛」罪行。