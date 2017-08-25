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日報新聞 > 港聞

﻿挖泥機翻側壓死工人

2017-08-25 列印
　　屯門一個地盤發生工業意外，昨午五時許，一名五十六歲姓郭工人，在青山公路大欖段一個地盤內，操作一部挖泥機期間，挖泥機意外翻側。事主不及走避被挖泥機壓着，其他同事聞事主慘叫聲發現報警。

  消防員到場與工人用工具合力將傷者救出，傷者獲救時昏迷，救護員為傷者急救後送往屯門醫院搶救，惜搶救無效死亡。

警相信無可疑

　　警員事後封閉地盤及向工人調查後，初步相信案件無可疑，案件列作工業意外，通知勞工處調查意外原因。稍後法醫官將剖屍確定事主死因。
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