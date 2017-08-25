﻿挖泥機翻側壓死工人

現代賽馬九成以上是用純種馬，不過美國尚有少數賽事用四分一哩馬，歐洲也有少數賽事由阿拉伯馬角逐，內地則仍有非純種馬賽事，越南競賽用的更是馬仔。但基本上，先進賽馬地區都用純種馬跑平地及跳欄賽，而賽馬車用的是純種馬近親之標準馬。 「純種馬」之中文名詞當是由英文直譯，在香港已用了半世紀，問題不大。但如果只看中文，以為「純種馬」與「純種狗」一樣是無混種。實際上，純種馬是三百多年前由英國人混種出來作競賽用的馬匹。如果跟足英文，這種馬應譯為「完美品種馬」。 經三百年演變及不斷進步，當今純種馬的速度已接近極限，即相等於人類跑一百米破十秒大關後，已接近極限。更由於速度提升，長力氣量相對減退。...

2017-08-25