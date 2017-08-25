﻿外傭升呢 人口老化帶來商機 中介特訓外傭 搶攻長者市場

外傭中介蓄勢待發，密謀搶攻本港長者市場！有中介直接與兩三家印尼傭工培訓中心合作，推出為期三個月的訓練課程，教學員為長者洗澡、推輪椅等技能，預計年底推出計劃後，每年可多兩三千名專門照顧長者的印傭來港。亦有外傭中介吸納菲律賓護士學校畢業的大學生、修畢長者護理課程的照顧員來港，直指可為長者提供「非一般」照顧服務。



政務司司長張建宗本月在網誌提及，本港目前有四萬戶是只有長者與外籍傭工的家庭，數字未來會隨着人口老化持續上升，帶出應否擴大家庭傭工的來源和數量，以及加強外籍傭工的家居護理培訓的疑問。香港印傭協會主席、外傭中介公司Super Maid負責人梁慶基稱，本港僱主愈來愈需要外傭協助照顧家中老人，他現時所接觸的僱主中，有三分之一家庭都有老人。



特訓三個月



為求配合市場趨勢，梁慶基今年初與印尼兩三家傭工培訓中心接觸，共同推出專攻長者照顧市場的培訓計劃，預計到年底可正式推行，而每家中心每月均能為港提供至少一百名專門照顧長者的傭工。他說課程為期約三個月，會教學員如何推輪椅、扶老人家上牀、洗澡等，甚至會到當地的老人中心，了解長者生活所需，「相信這批外傭來港兩三星期，便能完全掌握如何照顧長者。」



現時本港外傭最低工資為四千三百一十元，梁慶基坦言，受過專門訓練的外傭，薪金要求也會調高至五千至六千元，但相信仍會受到僱主熱捧，「這些外傭等於在做護士工作，但薪金只是護士的四分之一。」



將引入護士學校畢業學員



除了印傭急不及待攻佔本港老人護理市場外，菲傭亦計劃分一杯羮。香港僱傭代理協會主席、海外僱傭中心董事總經理張結民在八個月前，跟菲律賓駐港總領事館達成了新一份勞工協議，他獲准以月薪至少五千元的合約，引入二十多位當地護士學校畢業的大學生、修畢長者護理課程的照顧員來港，專責居家安老服務。



他解釋，該批護理人員擁有多種專業知識，如照料輪椅人士外出、協助長期病患服藥、抱扶行動不便者，故不少成年子女看上其技能，願意支付高於一般家庭傭工七百多元薪酬，甚至有家庭以多達六千月薪「搶人」。他亦正跟印尼的培訓學校商討類似的合作計劃，最快下年二、三月可引進當地護理傭工來港。



香港僱傭公會顧問陳東風指，菲律賓外傭培訓中心過往推出的課程中，一日會撥出四小時讓學員學習各地語言，兩小時教煮食，還有兩小時教授如何打理家居，今年以來，有培訓中心已撥出每日兩小時，教學員如何打理老人家的日常生活，「為了配合僱主要求，菲律賓的課程結構明顯有變化。」