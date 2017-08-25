﻿課程發展 各院校護理學系 加強硬件爭資助學額

「指定專業/界別課程資助計劃」（SSSDP）將於一八/一九學年開始恒常化，六所專上院校共二千七百多個學額將獲資助，各院校已密密部署課程發展大計。其中屬「必爭之地」的護理學，公開大學來年率先增聘十名全職老師，又以VR（虛擬實境）、3D影片等科技融入教學，直指可提供優質教學。東華學院亦花費數百萬元，購入多個先進教學器材，提升硬件實力，期望未來有更多資助學額。



公開大學目前只有四個課程共約三百五十個學額獲資助，一八/一九學年將增至十二個共一千零四十個學額，成為新計劃下的贏家。其中護理學榮譽學士（普通科）資助額將增至二百七十個，護理及健康學部副主任李燕瓊指，護理屬本港熱門科目，故有同學即使未獲資助仍願修讀，今年收生達到二百一十人，有信心一年後SSSDP學額會全滿。



她直言，學校已經提前規劃整個護理學發展，未來將招聘超過十名全職老師，以維持教學質素；學校近兩年亦積極設計3D、VR等新科技教材，讓學生更「立體」地了解人體結構，亦增加學習趣味。



至於東華學院護理相關課程的SSSDP學額亦有所增加，由現時的二百三十二個，增加到三百二十個。護理學院署理院長周湛明指，今年在大學聯招中報讀東華學院的學生，已有五、六千人，預計未來有增無減，分數要求也會提高。



不斷購入新器材



他表示，學校將會投放更多資源提高課程質素，今年以約二百五十萬元，購入兩個新SimMan（模擬人）、八個Resusci Anne（心肺復甦模擬人）和兩個Body Composition Analyzer（身體成份分析儀），「社會對護理界的需求很大，我們要不斷購入新器材，讓學生提早熟習儀器和醫院運作」。他坦言，行業對人才需求殷切，畢業生幾乎全部獲聘，未來會重點發展護理課程，期望將來得到更多SSSDP學額。



明愛專上學院的護理學榮譽學士SSSDP學額，則會由六十個大增至二百個。健康科學院院長陳磊石稱，該科學生人數由一四/一五學生收一百二十人，增至去年的二百人，來年會增聘至少八名老師，並提供在職培訓，應付教學需求。學院今年搬往調景嶺的新校舍，總面積也較以往大一倍有多，他指學校還設置更多不同先進設備，讓教學資源持續增加，以爭取更多SSSDP學額。



不過，自資高等教育聯盟主席、理工大學專業及持續教育學院院長阮博文擔心，計劃原意是讓自資界別在發展課程時，配合本港各行業的需求，但同樣能為社會提供專才的副學士及高級文憑卻被忽略「有些課程也提供護埋、社工、飛機維修工程等教學，但政府資助卻十分有限。」他認為，這些課程的學生畢業後都會從事相關行業，值得政府支持。