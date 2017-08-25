﻿劉鳴煒落區搞小組討論 另類「相睇」聽青年心聲

「青年係社會未來的希望」，但在現今複雜的社會環境，青年卻被視為躁動的一代。世代之間，就像隔着一道圍牆，讓雙方難以坐低「講清講楚」。即將卸任青年事務委員會主席的劉鳴煒，近月着手搞一項噱頭十足的諮詢活動，仿效相睇配對活動「極速約會」（Speed dating），讓社會人士輪流聆聽青年的心底話。



《東周刊》報道，上周三晚上，劉鳴煒舉行了一場「極速約會」，八名悉心打扮的少男少女出席，現場更播放浪漫音樂，情調十足。主持先來一輪熱身遊戲，其後八名青年輪流與另外八位擔當「台主」的社會人士對談，每次限時六分鐘便轉位，他們的話題圍繞着生涯規劃、國際視野、公民參與、就業等。



這場新搞作，源於今年初，時任特首的梁振英宣佈，邀請青委會就青年發展政策的未來路向提出建議，劉鳴煒隨即展開諮詢，但他對公式化的諮詢會很有保留：「過往被動的諮詢會形式，只是聽到支持和反對的兩極意見，聽不到中間的聲音。」他認為，政府若要了解市民的看法，就要走多幾步，主動向目標群組收集意見。所以他除了舉辦十多場官式諮詢會外，亦落區做小組討論。



讓年輕人吐心底話



同時，劉鳴煒亦舉辦極速約會，從不同渠道邀請二十五歲以下的青年參與，例如在facebook公開招募青年。上周的約會當中有修讀法律、政治、設計系的學生，亦有剛踏進社會工作的青年。至於「台主」則是港大李嘉誠醫學院院長梁卓偉，以及社企創辦人、社工等。



劉鳴煒說：「六、七成時間由青年發表意見，台主負責問、聽和引導並記錄有關意見，青年更願意分享自己的個人經歷和感受。」當晚有青年分享過往受情緒困擾，感到很無助。劉鳴煒擔任青委會主席兩年，出席過五百多次交流，並各出奇謀搞活動，務求全方位收集不同聲音。他認為，委員會向政府提交的建議，未必需要就每個問題提出解決方法，但至少有提出跟進方法。