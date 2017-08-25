﻿故意犯錯事博炒魷 爛賭外傭做家賊偷錢

愈來愈多澳門家庭聘請外傭協助打理家務，但劣質外傭一大堆，最近更接連發生偷取僱主財物案件，當中有個案涉款逾十萬元。



《東周刊》報道，本身在賭場工作的趙小姐表示：「請工人協助打點家務及照顧剛出世的女兒，才徹底感受到請着劣質女傭有幾頭痛！」她透露，在誕下女兒不久，經中介公司請到一名菲傭，「一開始她的工作表現已經相當麻麻，還常常以各種藉口借糧；產假後我要返賭場工作，她又趁機偷穿我的衣服，拿太陽眼鏡用；不過最令我忍無可忍的是疏忽照顧BB。」



類似趙小姐的個案在澳門只屬冰山一角，最近更接連發生外傭偷取僱主財物案件，其中一名外傭偷走僱主逾十三萬元現款後，到賭場博殺，結果輸清光，其後被司警拘捕。另一名來澳僅個多月的外傭，被揭發盜取僱主四萬二千元，司警接報調查，她承認涉案，並透露贓款已匯返家鄉。



劣質外傭充斥，部份僱主為求自救，成立網上群組，並推出「外傭黑名單」。澳門家傭僱主聯會會長歐陽強說，澳門有過百間外傭中介公司，最常見問題是疏忽審核外傭質素、盲目相信海外中介公司資料。



有中介更從香港引入因種種原因被解僱的外傭，令不少澳門僱主埋怨付出相若的酬金，卻只能請到「揀剩蔗」。



歐陽強指，不少外傭私下去賭場見工、應徵侍應等職位獲聘後，月薪普遍達八千元，比做外傭高一倍，她們為了盡快轉工，最直接方式就是做出種種劣行、目的只為「博炒」，令僱主極為無奈。