﻿文化承傳 珍貴文化傳下一代 失車花旦 為兒童粵劇給力

《帝女花》的浪漫淒美，《李後主》的哀怨悲壯，《昭君出塞》的離愁別恨，半世紀以來盡是粵劇迷心中的史詩式瑰寶，繞樑三日，魂縈夢牽，也深深俘虜了名伶張寶華的芳心。她矢志承傳粵劇文化寶典，近年致力推動青少年和兒童粵劇，就在帶隊海外表演歸來僅兩天，在旺角鬧市遇上搶車賊，見慣大場面的她亦大吃一驚：「想不到香港如此危險！」



「若不是真實地發生在自己身上，肯定不會想像到匪徒這樣猖狂！」本月一日，張寶華與劇團監製陳麗君名下七人車在旺角被搶走，留在車上的印傭更被強行拖出車，三日後尋回失車。張寶華雖於十多年前曾遇扒手偷去手機，但仍對事件感到難以置信。



師承粵劇紅伶羅家英及李寶瑩的張寶華，中學時與朋友初次看粵劇，一聽傾心，於是到香港藝術中心，報讀由兩位恩師親自教授的粵劇課程，開始練功架、造手及操曲，亦因她自幼習中國舞，根基穩健，很快就獲得踏台板演出機會。她憶述：「家英哥的教學手法比較輕鬆，記得第一次參與舞蹈群戲配襯寶姐（李寶瑩），真的很緊張又興奮！」



那些年，大學學位僧多粥少，未能升學便要出來工作養家，張寶華也不例外。她於預科畢業後，曾在酒店及貿易公司任文職，但未有放棄興趣，繼續苦學粵劇，她說：「初期演出群戲並無報酬，所以我也要投身社會賺錢，大約演出了兩年才開始有收入。」



學生最細僅三歲半



九十年代，張寶華漸為人熟悉，於是辭去工作，全情投入演出粵劇，並獲馬來西亞、新加坡等華人邀請表演，四出走埠登台。至九七年，張寶華開始接手主理兩位恩師的培訓班，到青少年團體及學校教授粵劇，後來結識了拍檔陳麗君，創立香港兒童青少年粵劇團，致力培育新一代，曾教授逾三百名學生，年紀最小只有三歲半。



張寶華認為，粵曲不止悠揚樂韻，字詞淒美，劇中情節更糅合中國歷史與博大精深的中國文化，是值得我們發揚光大的非物質文化遺產，她說：「想將粵劇發展成主流娛樂是沒有可能的，我只希望可以把如此珍貴的文化承傳下去！」



為了讓更多人受惠，她的課程收費廉宜，靠自己演出去補貼劇團經費，猶幸劇團漸見成績，不少學員經常獲邀踏台板，她亦不時帶隊赴海外表演，如在上月到澳洲及紐西蘭多處地方成功演出。循循善誘的張寶華亦孜孜不倦地去自我增值，本身擁有教育心理學的博士學位，還繼續攻讀國際關係課程，以粵劇融入撰寫論文。