﻿水上生涯 期望孫兒不再靠海吃飯 家喜伯 出海60載不言休

「起錨揸舦去攞魚（開船掌舵去捕魚）！」滿口蜑家話的老漁民黎帶喜，自幼隨父出海作業，長大後擔任漁業代表，致力為漁民權益發聲。出海六十年，他至今不言退休，但承認今日捕魚多勞少獲，希望即將出生的孫兒，不再靠海吃飯。



漁船「隆隆」的機械聲，每天清晨在筲箕灣譚公廟旁避風港響起，黎帶喜與妻子、長子和漁工摸黑出海，在本港多處水域收回前夜放下的浸籠，見不少籠子捕獲了紅斑和花蟹，似乎漁獲不俗，但他說差強人意：「現在沒有一網千斤這回事了！」重新放餌後，眾人又將浸籠投入海底，祈求明天收穫比今日多。



載魚返航後，黎隨即將漁獲轉售買手，一天工作基本完成，但他因擔任漁民組織代表，不時有同業來電反映問題，也要代表業界出席政府有關會議，因此經常忙碌至黃昏，偶爾更有記者來電查詢，晚上八、九時入睡後也被弄醒。



妻子也在隔艇認識



黎帶喜日前上岸接受訪問，訴說水上人家的故事。他表示，祖父和父親均以捕魚維生，他當年沒機會讀書，只在夜校上學三個月，十多歲時決定隨父登船，自此從未離開大海，「當年很多人住在艇上，妻子也是隔艇認識」。



原來當年他在漁船上，與鄰艇、比他年輕十年的蜑家少女邂逅，此後經常在艇上約會，兩人終在一九七二年成婚，其後育有兩名兒子，也經常捕獲大量魚蝦，算是成家立業。黎說，兒子也熱愛海洋，加上學識有限，於是順理成章以捕魚為業，長子現獨自駕駛刺網艇作業，幼子則隨他出海捕魚。



隨着經濟發展、水質污染等原因，漁業日漸式微，加上政府基於環保等因素，對捕魚添加不少限制，例如逐步收緊本港水域拖網捕魚，業界紛紛推舉代表爭取權益，黎因為人謙厚，樂於助人，聲譽良好，一九九一年被推舉為香港漁民近岸作業協會主席，此後連年當選，至今年已有二十六個年頭。他笑說，主席一職沒有工資，又要出錢出力，沒有人願意做，他只是仗義幫忙：「幸好為業界爭取了一些權益，努力沒有白費。」



時光飛逝，七十三歲的黎帶喜說，已入行捕魚約六十年，但仍精力充沛，尚未考慮退休，若未來無力出海，會多些與老伴一同旅遊，亦希望多抽時間前往協會，輔助未來的主席，「品茶、下棋的退休生活不適合我」。



四代捕魚，獲不少同業羨慕，但黎慨歎今天漁獲日減，難與當年相比，加上出海日曬雨淋，辛勞與收穫不成比例，因此希望媳婦腹中的孫兒，將來學業有成，可從事其他理想工作，「黎家第五代不要再當漁民」。不過，他堅信香港漁業仍有生存空間，未來香港漁民也不會絕跡。



