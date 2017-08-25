﻿棄讀醫學法律 轉攻經濟 文憑試尖子：只做認為對的事

文憑試、聯招逐一落幕，對尖子及狀元的討論卻歷久不衰。作為過來人的二十三歲數理奇才盧安迪（Andy），早年文憑試考獲七科5**，赴笈美國留學，更成為諾貝爾經濟學得主納殊（John Nash）最後一位入室弟子。人們或將尖子狀元視為「考試機器」，外表斯文的他卻截然不同，強調「只會做自己認為對的事」。



《東周刊》報道，盧安迪一身恤衫西褲，瘦削的臉龐架着黑框眼鏡，一副嚴肅學者的姿態。以為他惜字如金，怎料這位小夥子一開口竟然滔滔不絕，大談對自由主義的嚮往。話很多，背後的思考卻毫不粗疏。他十八歲起已在報章撰寫專欄針砭時政，今年更被結集文章出版著作《自由的國度》，分享在美國留學的所見所聞。



Andy是一個中產家庭的獨子，自言生來比別人幸運，得到身為博士的母親悉心栽培，學業路上不止順利，更可謂出類拔萃；難免引來身邊不少「塘邊鶴」指他「讀書咁叻，不去當醫生、律師太浪費」。但他坦言對成績從來沒有得與失的觀念，拒絕與他人比較。對於他人的期望，亦從不視之為壓力。更強調「人人都有不同的長處和興趣」，只有埋首自己喜歡的事情，才最有衝勁及最有機會成功。



成為諾獎得主閉門弟子



自小鑽研奧數的他，在十七歲那年遇上改變其終生的經濟大師、發明「納殊平衡」的納殊殿堂級人物，他自此轉攻經濟學。Andy指，從大師身上得到的最大啟蒙，並不是學術上的知識，而是在低谷裏的一份堅持，和敢於提出小眾見解的膽識。致他學術上追求自由，生活各層面亦如是。



他稱，美國的大學有九成人都是社會主義信徒，堅信自己那套才是「政治正確」。沒有人敢反抗，他卻願意成立站出來說不的學生組織，即使面對暴力，甚至死亡恐嚇，仍無畏無懼，只因堅信自由主義。所以，誰還敢說尖子等同書呆子？盧安迪表面斯文，內裏open；不當傳統的「乖學生」，卻勇敢做自己，擁抱自由，才是真正的「尖子」。