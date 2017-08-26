﻿郭家再掀內訌 鬧上英法庭 郭老太訂信託條款 禁湘少密友獲分毫家產

繼本報昨日獨家披露，新鴻基地產郭氏家族紛爭本於一四年達成「大和解」，但郭炳湘最近要求重新分產，再引起爭議，本月初更鬧上英國法庭。本報得悉，從英國法庭文件及誓章內容，進一步揭示郭老太為防唐錦馨（Ida）滲入郭家產業，在郭氏家族信託基金內加設條款，列明屬於郭家的一分一毫及一切產業，都不可落入唐錦馨及其與前夫所生的三名子女手中。記者：徐曉伊



新地發言人回應，事件是郭氏家族私人事務，不牽涉新鴻基地產集團，新地沒有任何評論。至於郭炳湘則透過公關表明不作評論。但消息人士指，郭炳湘認為事件有不公平，所以想透過法律途徑討回公道。



郭氏家族決裂，源於長兄郭炳湘九七年被綁架後性情大變，他不斷埋怨家人未有第一時間拯救，令致他患上躁鬱症，經常懷疑身邊人，最終離開新地董事局。郭老太認為整件事與郭炳湘的密友Ida有關，郭老太在家族信託基金定下這附加條款，因十五年前對Ida的戒心，為免她逐步介入郭家。



另訂家規 三兄弟簽署作實



郭老太○二年十月中定下針對Ida的「十一條家規」，並令三兄弟共同簽署作實，該家規包括：不准她下嫁郭炳湘及自稱為「郭太」；不得進入帝苑酒店和辦公室；不准她及其子女加入新地工作；不能在新鴻基內吃飯。另外，郭炳湘不能為了Ida而與妻子李天穎（Wendy）離婚；郭氏財產只能傳給子女；父親（郭老先生）的價值觀及性格都以公司利益為先；遵從父親以新鴻基利益為依歸。



郭老太屢勸兒子郭炳湘與Ida分手不果後，為了重申只有郭炳湘妻子Wendy才是郭家媳婦，郭老太○二年十月十六日召三名兒子到家中晚飯，並即場叫郭炳江以紙筆記錄她定下的「十一條家規」內容。當時，郭炳湘雖有不滿，但礙於母親的指令，他唯有遵從，並在文件上簽署作實；兩弟郭炳江和郭炳聯亦受約束簽名。



使郭炳湘與家人反目的關鍵人物Ida，現年六十九歲，是機器大王唐全的長女。她七一年與私家醫院聯會主席劉國霖結婚，育有三名子女，其後離異。十多年前一名校舉行的遊船河活動上，郭炳湘的妻子Wendy與Ida同以家長身份出席，二人因此認識並成為朋友。其後湘少偕妻出席子女的另一學校活動時，便結識了Ida。湘少與她都愛出海，Wendy卻怕曬，慢慢湘少常找Ida陪伴。



九七年九月郭炳湘被綁架，疑受驚過度，自此變得沉默寡言，連Wendy都不知如何與他溝通，唯獨Ida可以陪伴在側，二人關係愈來愈親密。湘少後來安排Ida入新地工作，家人恐怕對方勢力漸漸坐大，終由郭老太出手阻止，在家族信託內訂下條款及「十一條家規」。



