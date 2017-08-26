﻿英法庭文件披露 家族持新地股權信託 郭炳湘02年自願退出

新地創辦人郭得勝生前將家族財產分為新鴻基股權及家族私產兩部份，新地股權則由「景業香港信託基金」管理（King Yip Hong Kong Trust），而郭氏家族私人財產則撥入於九○年十二月二十日在香港成立的「麗昌信託基金」（Lai Cheong Trust），受益人為郭老太。法庭文件披露，○二年八月郭炳湘因婚姻理由，同意將個人在景業香港信託基金中的權益剔除，但其家人仍然為該信託基金的受益人。



記者 徐曉伊



郭得勝於九○年十月三十日逝世，生前曾就家族財產作出分配，列明妻子鄺肖卿佔五成半，三名兒子炳湘、炳江及炳聯各佔一成半，而該分配則以書面遺願記錄下來，有關文件簽署日期為八九年五月二十一日。



據呈交英國法庭的文件顯示，○二年八月郭炳湘因婚姻理由，同意將個人在景業香港信託基金中的權益剔除，但其家人仍然為該信託基金的受益人，郭炳湘當時仍是新地主席。○四年八月郭老太及三名兒子簽立「備忘錄」（二○○四年備忘錄），各方同意由景業香港信託持有的新地股權，轉往新成立的「新景業信託」，當時信託內的新地股權資產必須在郭老太百年歸老後才可以處理。



至於非新地股權的家族私人資產信託基金。在該備忘錄中反映郭炳湘在家族資產中仍享有權益。該備忘錄亦列明郭老太百年歸老後，她名下擁有的所有資產將會平均分配給三名兒子。



家族私產分配有分歧



直至○六年郭氏三兄弟就母親鄺肖卿百年歸老後，如何處理家族私產方面發生分歧，對於應保留原狀，重新發展或出售套現都有爭拗。於是他們在○六年訂下「二○○六年備忘錄」，該備忘錄用作取代二○○四年的，新的備忘錄主要紀錄各家庭成員的意願，至二○○六年三月中「新麗昌信託基金」在英屬處女島成立，受益人除了郭老太外，更加入「郭炳江及其家人」、「郭炳聯及其家人」和「郭炳湘家人」，當中不包括郭炳湘本人，直至二○一四年大和解協議郭炳湘終獲得新地股權及私產的分配。



○八年五月郭炳湘被迫辭任新地主席職務後。郭老太將原本在「新景業信託」的新地股權當中的五成半，轉往另一個名為TSK Sons Trust內。



○九年十二月郭家為了減低紛爭，決定在英國澤西島成立三份信託基金，將屬於新景業信託內餘下的新地權益，平均轉移往三個新創立的信託，分別為「2009新景業信託1」，該信託受益人只是郭炳湘的家人，郭炳湘本人沒有受益，至於「2009新景業信託2」及「2009新景業信託3」的受益人分別為郭炳江及其家人，和郭炳聯及其家人。



一○年九月原在TSK Sons Trust的五成半新地股權，平均分配在三份新訂立的郭氏第三代信託基金，分別稱為「郭炳湘兒子信託」、「郭炳江兒子信託」及「郭炳聯兒子信託」。



第三代的郭基煇及郭基泓同為新地的執行董事。直至一四年一月二十七日郭氏家族達成「大和解協議」，郭老太本以為持續六年的家庭成員紛爭終落幕，怎料，長子郭炳湘卻對已簽訂的「大和解」協議提出異議，終於本月初鬧上英國法庭解決。