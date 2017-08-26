﻿英法庭文件披露 家族持新地股權信託 郭炳湘02年自願退出

記者 徐曉伊
郭得勝於九○年十月三十日逝世，生前曾就家族財產作出分配，列明妻子鄺肖卿佔五成半，三名兒子炳湘、炳江及炳聯各佔一成半，而該分配則以書面遺願記錄下來，有關文件簽署日期為八九年五月二十一日。
據呈交英國法庭的文件顯示，○二年八月郭炳湘因婚姻理由，同意將個人在景業香港信託基金中的權益剔除，但其家人仍然為該信託基金的受益人，郭炳湘當時仍是新地主席。○四年八月郭老太及三名兒子簽立「備忘錄」（二○○四年備忘錄），各方同意由景業香港信託持有的新地股權，轉往新成立的「新景業信託」，當時信託內的新地股權資產必須在郭老太百年歸老後才可以處理。
至於非新地股權的家族私人資產信託基金。在該備忘錄中反映郭炳湘在家族資產中仍享有權益。該備忘錄亦列明郭老太百年歸老後，她名下擁有的所有資產將會平均分配給三名兒子。
家族私產分配有分歧
直至○六年郭氏三兄弟就母親鄺肖卿百年歸老後，如何處理家族私產方面發生分歧，對於應保留原狀，重新發展或出售套現都有爭拗。於是他們在○六年訂下「二○○六年備忘錄」，該備忘錄用作取代二○○四年的，新的備忘錄主要紀錄各家庭成員的意願，至二○○六年三月中「新麗昌信託基金」在英屬處女島成立，受益人除了郭老太外，更加入「郭炳江及其家人」、「郭炳聯及其家人」和「郭炳湘家人」，當中不包括郭炳湘本人，直至二○一四年大和解協議郭炳湘終獲得新地股權及私產的分配。
○八年五月郭炳湘被迫辭任新地主席職務後。郭老太將原本在「新景業信託」的新地股權當中的五成半，轉往另一個名為TSK Sons Trust內。
○九年十二月郭家為了減低紛爭，決定在英國澤西島成立三份信託基金，將屬於新景業信託內餘下的新地權益，平均轉移往三個新創立的信託，分別為「2009新景業信託1」，該信託受益人只是郭炳湘的家人，郭炳湘本人沒有受益，至於「2009新景業信託2」及「2009新景業信託3」的受益人分別為郭炳江及其家人，和郭炳聯及其家人。
一○年九月原在TSK Sons Trust的五成半新地股權，平均分配在三份新訂立的郭氏第三代信託基金，分別稱為「郭炳湘兒子信託」、「郭炳江兒子信託」及「郭炳聯兒子信託」。
第三代的郭基煇及郭基泓同為新地的執行董事。直至一四年一月二十七日郭氏家族達成「大和解協議」，郭老太本以為持續六年的家庭成員紛爭終落幕，怎料，長子郭炳湘卻對已簽訂的「大和解」協議提出異議，終於本月初鬧上英國法庭解決。