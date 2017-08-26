﻿DQ上訴申請被駁回 須付1200萬訟費 梁游恐破產

青年新政梁頌恆及游蕙禎的宣誓風波落幕！終審法院三位常任法官昨聽取梁游一方陳詞後，駁回二人上訴許可申請，指上訴理據沒合理勝算，命令二人支付律政司一方訟費。梁游在庭外為未能捍衞選舉結果鞠躬致歉，形容終審法院裁定人大釋法有追溯力，對香港有災難性影響，又估計訟費高達一千二百萬元，相信會面臨破產。



梁頌恆及游蕙禎獲悉上訴許可被駁回後，梁在庭外批評政府濫用司法程序，終院仍無動於衷，對香港的影響是災難性，又估計要支付一千二百萬元訟費，預計將會破產。被問到有否後悔時，他說：「如果可預知所有結果，我唔會參與呢個選舉！」



代表梁的英國御用大律師彭力克指，根據權力分立原則，法庭不應介入立法會內部事務，立法會主席已容許兩人再次宣誓，人大雖已釋法指拒絕或忽略宣誓者不可再次宣誓，但不應單憑一個人在首次宣誓的行為，而裁定為「拒絕或忽略宣誓」。



常任法官李義質疑，民選議員應知道宣誓不符合要求等同「將自己踢出局」。首席法官馬道立強調：「宣誓要真誠及莊重，如果沒有便要撤職。」他指釋法權來自中華人民共和國憲法，並引用劉港榕案例，指釋法權是「廣泛而不受限制」。



官指不能顯示真誠宣誓



代表游蕙禎的資深大律師李志喜指，應採用客觀標準判斷何謂有效宣誓，只要讀出誓詞就是有效，並非先入為主考慮其政治理念。馬官指《宣誓及聲明條例》規定宣誓要求，反問難道手指交疊放在《聖經》、改變誓詞就不是客觀指標？李官亦提到，游高舉「Hong Kong is not China」橫額，無按《基本法》說出效忠中華人民共和國，不能顯示真誠宣誓。



李志喜舉例指，足球世界盃中亦出現香港隊對戰中國隊，在此情況香港的確也不等於中國。常任法官霍兆剛駁斥，現在不是足球賽，而是議員在立法會宣誓，必須向中央及香港特區政府發誓。