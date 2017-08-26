﻿林鄭指補選 不會有政治小動作

梁游宣誓案終極敗訴，立法會議席補選一觸即發！特首林鄭月娥（左）表示，選舉管理委員會將考慮多項因素處理補選問題，包括場地、資源、人手等，強調必定會按規矩、法例去做，明言：「不會有政治上的小動作，來達致某一種選舉結果。」另立法會主席梁君彥（右）指，已向梁游追收合共一百八十六萬元薪津。



連同早前被取消議員資格的梁國雄、羅冠聰、劉小麗及姚松炎，目前有六個議席懸空。游蕙禎及劉小麗同屬九龍西選區，劉曾透露因財政問題，未必會提出上訴，意味九西很可能將兩個議席合併補選。盛傳民建聯鐵定派深水埗區議員鄭泳舜參選，泛民則有至少三人有意角逐議席。在比例代表制下，估計泛民和建制各取一席。



而梁頌恆所屬的新界東選區，由於梁國雄已決定提出上訴，其議席出缺不會在短期內補選，故相信新東會先補選一席。有傳鄧家彪將以工聯會與民建聯「雙牌頭」出戰，硬撼泛民，但新東向來有「泛民票倉」稱號，相信泛民能取回該席。