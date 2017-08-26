﻿「天鴿」風災增至十死 駐澳解放軍清垃圾

澳門在強颱風「天鴿」吹襲災情嚴重，昨再增兩人死亡至十死近二百五十人傷。昨日中央政府批准解放軍駐澳門部隊，派解放軍協助澳門政府救災，是澳門回歸後首次提請中央批准駐軍協助救災。駐澳部隊一千名官兵出動與澳門各部門及民眾合力清理街頭雜物救災，以免衛生情況惡化。



今次解放軍駐澳部隊協助救災，是澳門行政長官崔世安回歸後首次提請中央政府批准。根據《澳門特別行政區基本法》和《中華人民共和國澳門特別行政區駐軍法》第三條的規定，澳門特別行政區政府在必要時，可以向中央人民政府請求澳門駐軍協助維持社會治安和救助災害。



市民讚：來得及時



昨晨約十時，一千名解放軍分乘多輛軍車，分別抵達十月初五街一帶及氹仔廣東大馬路等，協助清理阻塞路面垃圾雜物，當中不乏女兵。在風暴過後兩日，十月初五街一帶的木橋街、果欄街垃圾堆積，烈日下瀰漫一股難聞臭味，解放軍連搬帶抬將大小雜物放入膠袋及垃圾桶。不少市民見狀均稱讚及指解放軍來得及時。由於部份街道狹窄，部份解放軍要搬運垃圾步行一段路上軍車及貨車運走，十分辛苦。其間有四名解放軍感到不適，治療後無大礙。



民間發起募捐行動自救



有在港工作澳門人在社交網站發起募捐行動自救，有義工在港澳碼頭信德中心西橋禁區前空地，收集物資後攜返澳門給災民。鄭女士一家四口遊日本經港澳碼頭回澳，她稱得悉澳門很多市民受風災，多購買乾糧及蒸餾水返澳。



政府部門下半旗致哀



昨日風暴中再增兩人死亡，包括昨晨六時許，在筷子基快達樓停車場尋獲的一名年約三十歲銀行男職員黃子希；以及昨晚七時許，在沙梨頭恆德大廈停車場尋獲一名男子屍體。至今次風暴釀成十死二百四十四人傷。



昨早澳門多個部門及機關均下半旗致哀，澳門政府多個官方網頁亦將版面由彩色轉為黑白色。昨日仍有約三千七百戶受影響無電力供應，供水方面仍搶修中，部份市民要排隊買蒸餾水，政府希望在一兩日內可全面恢復水電供應。