﻿「天鴿」風災增至十死 駐澳解放軍清垃圾

今次解放軍駐澳部隊協助救災，是澳門行政長官崔世安回歸後首次提請中央政府批准。根據《澳門特別行政區基本法》和《中華人民共和國澳門特別行政區駐軍法》第三條的規定，澳門特別行政區政府在必要時，可以向中央人民政府請求澳門駐軍協助維持社會治安和救助災害。
市民讚：來得及時
昨晨約十時，一千名解放軍分乘多輛軍車，分別抵達十月初五街一帶及氹仔廣東大馬路等，協助清理阻塞路面垃圾雜物，當中不乏女兵。在風暴過後兩日，十月初五街一帶的木橋街、果欄街垃圾堆積，烈日下瀰漫一股難聞臭味，解放軍連搬帶抬將大小雜物放入膠袋及垃圾桶。不少市民見狀均稱讚及指解放軍來得及時。由於部份街道狹窄，部份解放軍要搬運垃圾步行一段路上軍車及貨車運走，十分辛苦。其間有四名解放軍感到不適，治療後無大礙。
民間發起募捐行動自救
有在港工作澳門人在社交網站發起募捐行動自救，有義工在港澳碼頭信德中心西橋禁區前空地，收集物資後攜返澳門給災民。鄭女士一家四口遊日本經港澳碼頭回澳，她稱得悉澳門很多市民受風災，多購買乾糧及蒸餾水返澳。
政府部門下半旗致哀
昨日風暴中再增兩人死亡，包括昨晨六時許，在筷子基快達樓停車場尋獲的一名年約三十歲銀行男職員黃子希；以及昨晚七時許，在沙梨頭恆德大廈停車場尋獲一名男子屍體。至今次風暴釀成十死二百四十四人傷。
昨早澳門多個部門及機關均下半旗致哀，澳門政府多個官方網頁亦將版面由彩色轉為黑白色。昨日仍有約三千七百戶受影響無電力供應，供水方面仍搶修中，部份市民要排隊買蒸餾水，政府希望在一兩日內可全面恢復水電供應。