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﻿調查指港現時有31萬隻麻雀

2017-08-26 列印
　　香港觀鳥會昨公佈今年麻雀普查結果，估計全港現時約有三十一萬隻樹麻雀，與去年相若，平均每平方公里有一千三百多隻。而深水埗連續兩年成為全港最多樹麻雀的地區，每平方公里有約三千隻，離島、北區等近郊地區則數量較少。

　　兩天的普查共有六百多名市民參與，記錄全港麻雀數量及生活習慣。普查發現，逾八成雀巢築於市區建築物，如排風口、外牆、冷氣機及喉管等。觀鳥會高級研究主任彭俊超表示，麻雀愛棲息於人口密集的市區，估計是本港農業用地較少，市區較容易覓食有關，呼籲市民需學習人鳥共存之道。
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