﻿警大球場「反恐」演習 制服暴徒拆炸彈背心

香港大球場昨日舉行演唱會期間發生恐怖襲擊，三名持炸彈暴徒闖入球場，在看台引爆炸彈及持刀傷人，造成多人死傷。警方反恐特勤隊接報到場，迅速將三名暴徒制服，爆炸品專家並拆除暴徒身上的背心炸彈。以上只是警方代號「火線」的模擬反恐演習。



昨日演習是警方今年第十二次反恐演習，今年英國曼徹斯特體育館遭到恐襲，導致逾八十人死傷，警方鑑於暴徒最近經常以孤狼式發動恐襲，故部署今次代號「火線」、借用香港大球場進行的反恐演習。目的是測試警方內部各部門與其他政府部門的合作，提升反恐特勤隊的工作能力及教育市民在本港或外地遇到意外時，提高警覺及自我保護。



今次反恐演習有逾二百人包括反恐特勤隊、爆炸品處理課、警犬隊、衝鋒隊及消防處參與。



演習模擬在香港大球場舉行一場大型國際音樂會期間，遭到三名暴徒闖入施襲。暴徒引爆台下炸彈後，再持刀斬人造成多人死傷。警方反恐特勤隊及衝鋒隊等接報到場，迅速疏散觀眾及將傷者送院，以及制服三名暴徒。其中一名暴徒身穿背心炸彈躺臥地上，爆炸品專家用拆彈機械人處理及移除炸彈。



防孤狼式施襲



警察公共關係科高級警司謝振中稱，今次是警方今年第十二次反恐演習，現時恐怖勢力透過社交媒體及以孤狼式施襲，包括襲擊音樂會及體育場館等大型場所。他強調現時香港恐襲風險仍然維持中度。



反恐特勤隊在○九年成立，當時只有三十人，現時已增加至一百四十人。反恐怖活動及內部保安組署理警司吳嘉宏表示，今次模擬反恐演習，是參考國際反恐情況而制定的演習內容。