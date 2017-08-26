﻿新巴城巴申請明年加價12%

最近收拾家中的物品，看見一個塑膠公仔，感慨良多，令我回憶起十七年前的一件小事。 二○○○年三月十八日台灣舉行第二次直選的總統選舉，結果民進黨的陳水扁以得票百分之三十九點三的微弱多數當選。還記得當晚與幾位朋友在九龍灣八角亭的大排檔吃潮州打冷，大家喝着啤酒，笑稱慶祝華人地區終於有一個直選總統。我當時真的很開心，覺得台灣是一個民主示範，往後其他地區可以學習跟從。如果用今天的潮語，我當時算得上是一個「民主膠」。 後來朋友遊台回來送了我一個陳水扁公仔，設計相當cute，頭頂還寫上「阿扁家庭」的英文字樣。心想民進黨真懂得做宣傳工作，把陳水扁打扮成台灣之子形象，人人都叫他「阿扁仔」，與國...

2017-08-26