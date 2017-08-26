根據兩巴建議加幅，八成半非過海路線加幅低於一元，七成過海路線的加幅低於兩元。發言人解釋，港鐵西及南港島線通車後，乘客量及車費收入受到重大影響，加上經營成本上升、廣告收入下降及需要購買逾一千二百部巴士，遂決定申請加價，又指建議加幅已遠低於票價調整機制方程式推算的百分之二十八點九的可加價幅度，強調已慎重考慮公眾負擔能力。
新巴城巴申請明年加價12%
根據兩巴建議加幅，八成半非過海路線加幅低於一元，七成過海路線的加幅低於兩元。發言人解釋，港鐵西及南港島線通車後，乘客量及車費收入受到重大影響，加上經營成本上升、廣告收入下降及需要購買逾一千二百部巴士，遂決定申請加價，又指建議加幅已遠低於票價調整機制方程式推算的百分之二十八點九的可加價幅度，強調已慎重考慮公眾負擔能力。
郭家再掀內訌 鬧上英法庭 郭老太訂信託條款 禁湘少密友獲分毫家產
繼本報昨日獨家披露，新鴻基地產郭氏家族紛爭本於一四年達成「大和解」，但郭炳湘最近要求重新分產，再引起爭議，本月初更鬧上英國法庭。本報得悉，從英國法庭文件及誓章內容，進一步揭示郭老太為防唐錦馨（Ida）...
2017-08-26
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成功與地面站通聯 台首枚自製衞星升空
台灣首枚自行研製的人造衞星「福爾摩沙衞星五號」，周四由美國太空探索公司獵鷹九號火箭搭載升空，約十分鐘後進入預定軌道，並於升空八十三分鐘後向地面傳回第一個訊號。總統蔡英文形容，衞星成功運作，象徵科研人員...
2017-08-26
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被裁定行賄崔順實罪成 三星李在鎔囚五年
捲入韓國前總統朴槿惠密友干政風波的三星電子副會長李在鎔，首爾地方法院裁定其涉及的行賄、作偽證等罪名成立，一審判處監禁五年，李在鎔代表律師表明不服裁決，當庭提出上訴。 李在鎔被控透過海外空殼公司...
2017-08-26
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喜遇最低入場418萬
近數月多個主打迷你戶型的新盤紛紛部署登場，其中英皇及市建局合作之長沙灣單幢住宅喜遇，日前突擊一條龍命名、上載樓書兼開價，首批六十八伙，發展商提供最高6%折扣，一房折實418.01萬元入場。 英...
2017-08-26
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中資金融股升勢凌厲 恒指突破27800 勁升359點
中資金融股周五升勢凌厲，帶動中港股市急升，上證升穿3300關，恒指突破27800阻力，最多升359點，全日升329點，國指更創兩年新高；大市成交逾1152億元。以全周計，恒指累積上升800點或2.96%；國指累積上漲594點或5.56%。 恒指收報27848點，升329點或1.2%，為2015年5月27日以來收市新高。國企指數曾高見11316點，創兩年新高，收報11288點，上漲237點或2.15%。內地股市同樣於金融股發威下造好，上證指數突破3300關口，並以接近全日高位收市，收報3331點，升60點或1.83%，為一年半新高。 至於港股後市，騰祺基金管理投資管理...
2017-08-26
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傳人折「茅」
曼城眾將英超開季兩場彷彿忘穿射門鞋，但巴西前鋒加比爾捷西斯揚言，今晚英超作客正值頹勢的般尼茅夫肩負起士哥重責，無負前輩朗拿度寄望。藍月今仗讓球主客和讓兩球，「客勝」去馬。 （now621台、LeSports HK App今晚7:30直播） 藍月英超開季兩戰一勝一和，首戰全場射門十四次僅入兩球，其中一球更是對手烏龍球；上仗作東愛華頓更有十九次射門，結果只迫和1:1。雙箭頭阿古路及加比爾捷西斯腳頭無靈，領隊哥迪奧拿也稍有微言。 誓言不負大哨厚愛 朗拿度掛靴後，巴西已失去森巴傳統射手的風采，幸加比爾捷西斯有望承繼衣鉢。 朗拿度曾讚道︰「我在加比爾捷西斯身上看到自己昔日的影...
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六折搶購 家庭日用品
作為精明主婦，定知道日用品是家庭最大開支，最近集美容與生活百貨於一身的莎莎就舉行激減優惠，部份貨品以低至六折發售，只要精明計計數，就可買得更抵！ For Family 沐浴乳、洗髮乳等日用品消耗量極...
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失婚陳煒 一秒神回做八婆
日前，有周刊踢爆屢傳婚變嘅陳煒（煒哥）和台灣富商老公顏志行9年婚姻正式玩完。煒哥開腔回應時驚爆5年前已簽紙離婚，現再見亦是朋友。失婚好慘，最慘係被圍插指煒哥有心「瞞分訊」，近年回應夫婦關係時又大話連篇...
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巴士的點評——良心犯‧阿扁‧台灣的一條彎路
最近收拾家中的物品，看見一個塑膠公仔，感慨良多，令我回憶起十七年前的一件小事。 二○○○年三月十八日台灣舉行第二次直選的總統選舉，結果民進黨的陳水扁以得票百分之三十九點三的微弱多數當選。還記得當晚與幾位朋友在九龍灣八角亭的大排檔吃潮州打冷，大家喝着啤酒，笑稱慶祝華人地區終於有一個直選總統。我當時真的很開心，覺得台灣是一個民主示範，往後其他地區可以學習跟從。如果用今天的潮語，我當時算得上是一個「民主膠」。 後來朋友遊台回來送了我一個陳水扁公仔，設計相當cute，頭頂還寫上「阿扁家庭」的英文字樣。心想民進黨真懂得做宣傳工作，把陳水扁打扮成台灣之子形象，人人都叫他「阿扁仔」，與國...
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縱橫大地永旺年年最後考驗
昨晨沙田馬場舉行六組試閘，沈廄旗下準備遠征韓國的「縱橫大地」和「永旺年年」作離港前最後認真考驗，結果前駒後上取勝，後駒則跑第六。羅理雅指出，兩駒狀態較有進展，希望在韓國取得佳績。 「縱橫大地」今次試閘...
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