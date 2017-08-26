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﻿新巴城巴申請明年加價12%

2017-08-26 列印
　　新巴及城巴向運輸署申請明年一月起加價一成二，以紓緩經營成本及乘客流失所帶來的壓力，是自○八年調整票價後，九年來首次申請加價。

　　根據兩巴建議加幅，八成半非過海路線加幅低於一元，七成過海路線的加幅低於兩元。發言人解釋，港鐵西及南港島線通車後，乘客量及車費收入受到重大影響，加上經營成本上升、廣告收入下降及需要購買逾一千二百部巴士，遂決定申請加價，又指建議加幅已遠低於票價調整機制方程式推算的百分之二十八點九的可加價幅度，強調已慎重考慮公眾負擔能力。
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