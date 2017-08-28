﻿八號波百消防通宵搜救 打風遠足內地男女傷困飛鵝山

一對內地男女不顧危險，前日一號戒備信號下仍前往飛鵝山遠足，詎料抄捷徑時迷路，女事主更跌落崖受傷。驚動約一百五十名消防及救護員，最後風暴逼近，人員冒着狂風暴雨惡劣天氣及山路險峻，寒夜下通宵淋雨拯救，一名消防隊目更滑倒受傷。經近二十四小時辛苦搜救後，兩名男女終獲救落山送院。



受傷女事主四十餘歲，前日偕同年約二十歲男性友人，在一號風球懸掛期間前往飛鵝山行山，其後再由山頂發射站出發，沿扎山道山路落山往港鐵站。惟至晚上近八時，兩人疑抄捷徑卻迷途，更不慎滑至一個二十五米懸崖底部，女子頭及腿部受傷，男子則沒有受傷，兩人報警求助。



女子墮25米崖險死



警方接報後，即聯同近百消防及救護員漏夜上山搜救。九龍中區指揮官姜世明表示，行動期間天氣隨着風暴迫近變得惡劣，暴雨不斷，有山洪暴發跡象，增加搜救難度。至凌晨時份，救援人員終發現兩名事主，但由於其身處危險位置，基於安全不能即時救下山。救援人員只能先用繩索固定，再以斗篷建造臨時避風點，陪伴他們一起度過狂風冷雨夜。



至昨晨四時許，一名消防隊目因天雨地滑跌倒受傷，須由救護車送院救治。消防亦召來增援，將近百張毛毯送到山上為救援人員及事主取暖。救援人員最後把事主帶回山頂，再沿百花林下山。至下午四時許，男事主率先獲救送院，未有大礙；女事主則在七時許被抬下山，送院時清醒。



據悉，兩名事主皆為內地人。男事主事後稱當時疑行錯路被困，對於連累救援人員通宵上山營救，他深感抱歉。攀山專家鍾建民表示，不少行山人士恃着有經驗，輕視大自然，而且準備工夫不足。他提醒市民行山前，應先查詢未來數日天氣，預先計劃路線，並確保有充足裝備。