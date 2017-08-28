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﻿黃偉綸巡水浸區域 渠署緊急中心防洪

2017-08-28 列印
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　　強颱風「天鴿」襲港導致部份低窪地帶水浸。發展局局長黃偉綸撰寫網誌，講述各部門的颱風預防及應變工作，包括派員駐守容易受水浸影響的地點，以及在低窪地區加建防洪措施。他又要求轄下部門檢視整體工作，強調要防微杜漸，確保公眾安全。

　　黃偉綸日前到大澳視察災後情況（圖），他提到渠務署為加強大澳河堤抵禦特大風暴潮能力，加強防洪措施，包括在河堤加裝防水板、派員通宵駐守監察水位情況、放置防洪沙包及安排臨時抽水設施等。

　　他續指，渠務署在颱風來襲前啟動緊急事故控制中心，安排逾一百三十人的前線隊伍處理緊急水浸事故及駐守各區易受水浸影響的地點，並在觀塘鯉魚門海傍道及屯門聯安新村容易出現海水倒灌的低窪地區建造防洪設施；同時水務署設立兩個緊急應變中心以維持正常供水。
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