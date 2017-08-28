黃偉綸日前到大澳視察災後情況（圖），他提到渠務署為加強大澳河堤抵禦特大風暴潮能力，加強防洪措施，包括在河堤加裝防水板、派員通宵駐守監察水位情況、放置防洪沙包及安排臨時抽水設施等。
他續指，渠務署在颱風來襲前啟動緊急事故控制中心，安排逾一百三十人的前線隊伍處理緊急水浸事故及駐守各區易受水浸影響的地點，並在觀塘鯉魚門海傍道及屯門聯安新村容易出現海水倒灌的低窪地區建造防洪設施；同時水務署設立兩個緊急應變中心以維持正常供水。
香港本年風季一共出現四次八號風球和一次十號風球，八號或以上風球「四連發」，打破六十九年紀錄。內地中央氣象台預測下月初至下月中將有兩個「颱風」形成中，歐洲氣象預測系統亦預計將有一至兩個「低壓區」於本周在...
2017-08-28
福建女教師危秋潔遊日離奇失蹤案有新進展。據日本傳媒報道，當地漁民於昨日清晨在北海道海邊發現一具女性屍體，死者穿著白色襯衫、繫上紅色頸巾，與失踨的危女衣著特徵相似，其中襯衫有被撕裂痕跡，遺體部份已腐爛，...
2017-08-28
美國遭受十二年來最強颶風「哈維」吹襲，於上周五登陸德州時風力時速達二百一十五公里，同時成為德州五十六年來的最猛烈颱風。「哈維」雖已於上周六減弱為熱帶風暴，但廣泛地區仍受狂風暴雨影響，引致水浸及造成嚴重破壞，至少釀成二死十四傷，約三十萬戶停電，當地氣象局預料「哈維」的威力仍會持續數天。 當局證實科珀斯克里斯蒂市以北四十八公里的羅克波特鎮，有一名男子身處的住所失火，因走避不及身亡；另外哈里斯縣有一人在洪水中溺斃。災區另有至少十四人受傷，包括骨折。 羅克波特鎮是其中一個重災區，到處滿目瘡痍，全鎮水浸，街道變成澤國，積水久久不退。許多架空電線桿倒下，引致停電，住宅區滿佈垃圾...
2017-08-28
大埔逸瓏灣為此地段之新晉豪宅屋苑，臨吐露港海岸而建，遙望八仙嶺連綿山巒，其歐陸式大型會所亦是區內罕有，現有3房1套房單位放售，附雅致裝修，外望屋苑綠化園林水景，悠閒寫意。 位於大埔科進路的逸瓏...
2017-08-28
金管局近數年在推動金融科技發展方面急起直追，總裁陳德霖表示，各方持份者應凝聚更大共識，將香港金融科技及創新推向新台階。金管局將於九月推快速支付系統，讓銀行與儲值支付工具營運商的P2P(個人對個人支付)服務全天候全接通實時轉帳，又研究試點推跨境流動支付。另外，金管局開始研究成立中央個人資料庫，利便客戶開戶。 陳德霖指，目前內地流動支付發展很快已相當普遍，香港須追上去，而金管局去年已發了十三個儲值支付工具(SVF)牌照，連同三家銀行所取得同類牌照，合發十六個牌。他認為香港甚有條件將四個持份者，包括金融科技開發商、銀行、用家及監管機構凝聚較大共識，一起發展金融科技，令香港...
2017-08-28
昨日不敗拳王美韋達對綜合格鬥（MMA）王者麥佳格的跨界別拳賽，雙方可謂求仁得仁。美韋達如願賺到破紀錄的職業生涯五十連勝、二億美元（約十五億港元）和一洗沉悶打法污名，而麥佳格即使落敗亦獲一億美元和省靚綜合格鬥招牌。 外號Money的美韋達今仗可獲一億美元戲金，再加電視轉播權收益分帳。賽事因即場付費收看觀眾極之踴躍，由美國時間晚上九時延至十二時開始，預料他可從中攤分一億美元。 美韋達第四回合開始掌握比賽，一改以往穩守突擊取點數的保守作風，發動一浪接一浪攻勢，至第十回合技術性擊倒麥佳格，錄得史無前例五十連勝。賽後他即往拉斯維加斯一脫衣舞夜總會慶祝，給美女大派美金。 麥佳格...
2017-08-28
在手機界率先掀起大Mon及內置手寫筆風潮的Samsung Galaxy Note系，雖然去年曾因Note7電池出問題搞到要全面回收，但年初旗艦作S8/S8+玩無邊框設計叫好叫座，成功留住一眾用家，新作...
2017-08-28
現年34歲的「那些年女神」陳妍希，上年中與現年30 歲的內地藝人陳曉共諧連理，兩夫妻的「愛情結晶品」、兒子「小星星」陳睦辰亦在去年12月出生。妍希夫妻婚後甚恩愛，除了常在網上傳情，陳曉前日在北京受訪宣...
2017-08-28
澳門遭強颱風「天鴿」正面吹襲，災情嚴重，當局仍忙於善後工作，市面未恢復正常，昨天強烈熱帶風暴「帕卡」又掠過澳門。現在看來，澳門特區政府上周提請駐澳解放軍出動救災，是明智的決定，減低接連兩個風暴的連鎖破壞。 「天鴿」上周三為澳門帶來狂風暴雨，當地氣象局早上掛起十號風球，是十八年來的首次，其後發出黑色風暴潮警告，多處低窪地帶嚴重水浸，賭場也不能倖免。「天鴿」過後，澳門市面一片狼藉，到處有樹木倒下，阻塞交通，垃圾堆積，居民和商戶面對停水停電問題，市面物資短缺。截至昨天，「天鴿」在澳門造成十死二百四十四人傷，是澳門多年來風災最高的傷亡數字。 災情如此嚴重，主要有兩個原因，一是澳門氣...
2017-08-28
剛去季尾，莫雷拉曾陣上違規，本須於最後兩次賽事停賽而變相提早是歇暑，馬會卻改而罰了他廿五萬元而代替停賽兩日。事後有說此非莫雷拉心甘情願，可以選擇的話，他寧願提早放假，盡快趕回巴西老家省親。是耶非耶，無從考證。 亦有說馬會這樣處理莫雷拉的罰則，原因離不開一個「錢」字。只因季尾兩次賽事，理論上馬迷有「標尾會」的心態，普遍出手都會重一點兒；但若莫雷拉不在陣中，又未必膽敢出手太重，投注額則或多或少會打個折扣，此非馬會所樂見。故馬會寧願改罰莫雷拉銀兩，也要他留下來云云。這說法亦是無從考證，卻不可說無其道理，是否信以為真，見仁見智。 不過，莫雷拉在陣與否，對投注額總有影響，卻是毋庸置疑...
2017-08-28