﻿海底電纜不受風暴影響 港燈研向澳門專線供電

強颱風「天鴿」上周橫掃澳門後導致大停電，被質疑一直過份倚賴內地供電。據悉，港燈董事總經理尹志田日前特別致函慰問澳門電力公司，並重提澳門長遠需要「專線」供電網絡，港燈樂意重新探討昔日的構思，研究透過海底電纜供電予澳門的可能性，以提升當地的供電可靠度。



尹志田在信中表示，理解今次澳門大停電，是由於珠海供電停頓造成，認為長遠而言，澳門值得考慮引入其他替代的供電來源，以確保供電的穩定性。信中提到，港燈與澳電過去曾多次討論在有關問題上能如何合作，並向澳電重申，若認為合適，港燈隨時可提供技術支援，探討輸出電力至澳門的可行性。



據了解，澳門因欠缺土地，難以自行加建發電設施，若要提升供電可靠性，不能只依賴由南網供應，而今次事件已暴露珠海電網主要架空電纜極易受天氣影響。消息指，港燈曾替澳電作工程顧問，亦先後多次探討如何經南丫發電廠，透過海底電纜供電予澳門，但因澳門決定向珠海買電，令計劃未能落實，但近日澳門大停電或促使重新考慮是否需要「專供專線」，以確保電力充足及受到保障，而港燈樂意重新探討以往的構思，為澳門供電。



架空電纜極易受天氣影響



港燈供電網絡其中一項優勢，是用戶電費一直較鄰近城市便宜。根據港燈去年底向立法會提供的簡報資料，旗下住宅用戶的每度電費，較澳門電力公司低達七成四。



港燈發言人回應指，港燈關注近日澳門受颱風吹襲導致大停電事故，相信澳電已盡力盡快恢復全面供電。



港燈去信澳電表達關心，表示願意提供協助，包括提升澳門供電可靠度的方法，但具體內容不便透露。