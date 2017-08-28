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﻿張建宗：大灣發展為年輕人創就業

2017-08-28 列印
　　政務司司長張建宗昨發表題為「粵港協作前景廣闊」的網誌，指上星期五訪問廣州的行程收穫甚豐，其間與港商及在內地讀書的香港學生午餐，聽取他們對香港參與粵港澳大灣區和「一帶一路」的意見。他們均認為，香港人才及「香港製造」的優質品牌，將在大灣區和「一帶一路」中享有龐大市場和廣闊發展空間。

　　張建宗又指，創新科技是香港與大灣區合作的重要領域，其中在河套區發展的「港深創新及科技園」，將成為香港最大的創新科技平台，預料每年經濟貢獻約五百七十億元，創造約五萬個職位。

  張建宗指，政府將致力謀劃推動大灣區城市的發展，共建「宜居、宜業、宜遊的世界級城市群」，並為港人，特別是年輕人提供更多就業機會和選擇，促進社會向上流動。
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