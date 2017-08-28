﻿八號波接妻放工撞翻車 好丈夫拋飛公路傷重亡

屯門菜園邨對開昨日發生奪命車禍，一名好丈夫在八號風球下，駕駛客貨車接載妻子放工，車上還有搭順風車妻子的男同事，但客貨車在狂風暴雨下駛至一個分叉位時失控，猛撞向分隔路中風琴防撞欄後，反彈路中四輪朝天。意外中司機被拋出車外重傷昏迷，救援人員到場將三傷者送院，惜司機傷重不治。



死者陳劍輝（四十二歲），與意外中受傷姓梁（三十八歲）妻子同住屯門田景邨田樂樓一單位，據悉育有一名年約九歲兒子。陳在一間洗碗公司任職司機，其妻則在元朗工業邨一間洗衣公司工作。另一名男傷者姓余（二十二歲），他與陳妻為同事。



妻同事搭順風車同傷



昨晨六時許，正值風暴帕卡襲港，天文台掛起八號風球，消息稱，陳駕駛客貨車到元朗工業邨，接載放工的妻子，其間余搭順風車一起離開，陳妻坐前座中間，余則坐最左邊乘客位。



意外發生時，客貨車沿元朗公路駛向屯門大興邨，當時高速公路風暴下橫風橫雨，客貨車駛至屯門菜園邨對開時，突然失控猛撞向路中分隔路面的風琴式防撞欄，疑撞擊力大，客貨車向左反彈出路面滑行約十米後全車翻轉，四輪朝天，右邊車身嚴重損毀，陳被拋出車外，倒臥距離客貨車約五米處，重傷昏迷。其妻及妻子的同事則輕傷被困。



新界北交通特別意外調查隊第一隊主管何泰然表示，意外中被拋出司機頭頸受傷重傷，兩名男女乘客分別左腳及左頭受傷，三傷者送院後，陳傷重死亡，餘下兩傷者則輕傷留醫。警方初步調查，相信司機當時有佩戴安全帶，現正循車速、車的性能及機件，以及現場環境調查司機拋出車外及意外原因。



意外幸保性命的姓余乘客稱，意外發生時，他自然反應及時雙手護着頭部，以及幸有佩戴安全帶，才能保命。