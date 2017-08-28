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﻿ 「韋家幫」三成員爆竊被捕

2017-08-28 列印
■賊人被進行反爆竊警員發現失手落網。
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　　廣西「韋家幫」再在港犯案，三名成員上周五在灣仔爆竊民居，被進行反爆竊警員巡邏發現失手落網。警方根據賊人犯案手法追查，相信被捕三名成員至少涉及五宗同類案件，被光顧七個單位財物，總損失逾十一萬元，目前仍調查是否有成員在逃。

　　被捕三名男子均姓韋，分別十八歲、二十一歲及三十七歲，他們報稱同來自東蘭縣，警方相信他們是「韋家幫」爆竊集團。三人有多次出入境記錄，於本月二十一日以雙程證入境，上周五晚警方在謝斐道一幢維修中的大廈，拘捕涉爆竊三人。

　　警方稱，灣仔警區重案組翻查記錄，發現七月至上周五晚，灣仔道及謝斐道兩外牆搭有維修棚架大廈，有七個單位先後遭人爆竊，合共損失十一萬五千元財物，由於爆竊手法相同，懷疑三人與案有關，於是在黑點監視成功拘人。
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