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﻿景賢里下月開放日 派1.4萬入場券

2017-08-28 列印
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　　法定古蹟景賢里（見圖）將於下月起舉行兩次公眾開放日，設有定點導賞服務及展出古董家具，政府將派發一萬四千四百張入場券，市民可於九月二及三日在指定地點索取。

　　景賢里公眾開放日將於九月二十三及二十四日和十月二十一及二十二日舉行，每日有四節參觀時段，每節限時一小時三十分鐘。市民可透過定點導賞服務、展出前業主借出的古董家具、播放紀錄片等，欣賞和了解其建築特色及歷史。

　　有興趣參觀的市民可於九月二及三日到指定地點索取入場券，每人限取其中一節參觀時段最多四張入場券，派發地點包括尖沙咀香港文物探知館、紅棉路香港公園茶具文物館及沙田香港文化博物館，先到先得，派完即止。
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