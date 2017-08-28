  • 2017年8月28日 星期一
  • 25º
  • 97%
熱門： 帕卡澳門陳貝兒超時空男臣CELINE

日報新聞 > 港聞

﻿泥壺蜂民宅窗門築巢 好心戶主不移除

2017-08-28 列印
■泥壺蜂在窗外築巢，狀甚恐怖。
■泥壺蜂外表呈黃黑相間。
Previous Next

　　蟲窩倚窗而建嚇怕居民。有網民近日拉開窗簾時，赫然發現窗門有一條像蟲屍的泥黃色條狀物，上載社交網站引起網民熱議，有網民指是泥壺蜂的蜂巢，是一種顏色鮮艷及低攻擊性的蜂種，築巢生育後便會離開，事主得悉後決定不移走蜂巢。

　　網民Olivia Li在facebook群組「西環變幻時」上載一幅疑是蟲屍的相片，指有手掌般大小、呈淺泥黃色、表面粗糙，不會動但狀甚恐怖。不少網民猜測是蟲卵或蛹，紛建議盡快清理。

　　其後有網民指是泥壺蜂築巢，巢中有卵及幼蟲，無毒而且攻擊性低，外表呈黃黑相間，較為美觀，牠們生育後便會離巢而去。網民又建議事主「包容一下」，讓泥壺蜂出生後才處理，事主最後決定不移除蜂巢，待冬天泥壺蜂都飛離後才清理廢棄巢，獲不少網民讚賞。
想睇最新消息，立即 like 頭條日報FB專頁！>>

會員著數

頭條Jetso

得獎名單
hd