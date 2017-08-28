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﻿捐肝鄭凱甄對鄧桂思離世感難過

2017-08-28 列印
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　　兩度換肝的四十三歲「好媽媽」鄧桂思前日離世，曾無私捐出三分二活肝予鄧桂思的女文員鄭凱甄，昨透過短訊回覆傳媒指，對鄧離世的消息感到難過，讚揚她「好堅強、好有毅力」，又透露已向鄧的女兒Michelle致以慰問。

　　鄧桂思因今年初因腎病到聯合醫院求診，惟院方失誤未有處方抗病毒藥，導致她出現急性肝衰竭，四月轉送到瑪麗醫院輪候接受肝臟移植；當時未滿十八歲的Michelle因法例所限未能捐肝救母，引起醫學倫理爭議。鄧桂思其後獲鄭凱甄捐肝，但康復進度未如理想，一星期後再接受屍肝移植，情況一度略為好轉，但因出現感染併發休克，在經過逾四個月的深切治療後，延至前日凌晨病逝。
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