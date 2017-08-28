﻿助孩子抗壓力 正面應對勝逃避

香港學童壓力一直備受關注，今年六月一項調查發現，幼稚園學生的壓力平均為三點六分，升上小學更會增至五點八分，升幅逾六成，屬中高水平。孩子的壓力來源眾多，不容輕視，美國有研究指出，正面應對壓力可減少對身心的影響，專家呼籲家長助子女抗壓。 文：黃慧心



美國最新一項針對兒童壓力的研究，整合包含八萬名年輕人、逾二百個情緒調節的研究，分析出兒童有效應對壓力的方法。領導研究的美國范德堡大學心理與人類發展學教授Bruce Compas指出，慢性壓力對兒童而言是棘手問題，因為壓力會產生很多負面影響，包括擾亂仍在發展中的白腦（中樞神經系統主要元素之一），長遠而言會影響記憶力、專注力、複雜思考能力、學習及行為。



持續受壓 或現攻擊行為



研究發現，當年輕人採用「適應策略」應對壓力，包括從另一方面看問題、嘗試解決問題、採取具建設性的溝通等，他們較能處理由壓力帶來的不良影響；採用壓抑、迴避、否認個人感受等「不適應策略」的人，面對壓力時會出現較大問題。



事實上，學術界近年提出「有毒壓力」（toxic stress）理論，指持續的壓力會對精神及身體帶來負面影響。有研究更發現，童年時期持續生活於壓力下，有機會損害兒童腦部及身體機能、或導致行為和學習問題，成年後亦可能患上心臟病及糖尿病等可致命疾病。哈佛大學神經學家Charles Nelson亦曾指出，幼童在正常壓力情況下，例如打針或聽到雷聲，會出現心跳加速及其他壓力荷爾蒙增加的反應，當壓力變大及持續，兒童會出現攻擊或逃避模式。