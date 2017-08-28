﻿父母作後盾 抗壓四招

Compas指出，如果孩子是因為轉讀新學校或其他更嚴重問題引發壓力，家長將會成為協助他們處理壓力的重要人物，以下是他提出的四個方法。



細聽子女心聲



父母應不時聆聽孩子的心聲，尤其是讓他們分享自己當刻所面對的挑戰和壓力，但毋須急於提供意見。



分享個人經驗



每個人都有面對壓力的經驗，當孩子分享了自己的情況後，家長可以分享自己在類似情況下所做的決定及處理方法。



改不了須接受



家長要提醒自己及孩子改變一些可以改變的事，但若改變不了，便要接受和面對，不能逃避。



實踐應對計劃



鼓勵孩子訂定應對計劃，並在一、兩日內實行。如果計劃並未奏效，可以嘗試其他計劃，直至問題解決或孩子已經接受問題及有了適應的方法。