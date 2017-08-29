﻿三副手完成「面試」 周內定案 大熱人選擅打貪污商罪

本報得悉，律政司刑事檢控專員楊家雄下周五完成最後一天任期，下月九日起回復自由身。法例規定刑事檢控專員離任後須「過冷河」半年，楊將與家人享受三個月悠長假期，才展開法官新職。律政司內部角逐刑事檢控專員職位的三名候選人，同為副刑事檢控專員，三人本月中已完成面試程序，估計新刑事檢控科專員人選將於周內公佈，大熱人選為譚耀豪，他曾處理陳振聰偽造龔如心遺囑案，以及前特首曾蔭權涉貪案。



消息指，今次刑事檢控科「一哥」大熱人選為現年四十八歲的譚耀豪，他在蒙納士大學取得法學士學位，分別於一九九一年及二○○○年在澳洲維多利亞洲及香港取得大律師資格。他一九九四年加入律政署刑事檢控科任政府律師，升任為副刑事檢控專員後，專責部門較複雜的廉政公署及警方商罪科案件，他曾專責已故華懋集團主席龔如心涉及偽造丈夫王德輝遺囑案，但隨著終審法院改判龔如心爭產案勝訴後，龔後來獲律政司撤罪。



譚耀豪亦曾處理陳振聰偽造龔如心遺囑案，最後陳被判囚十二年。另一宗他處理的轟動案件，為前特首曾蔭權涉貪案的後期籌備案件審訊工作。有執法人員對譚耀豪高度評價，指他分析力強，提供的法律意見專業。



接連處理「小甜甜」及陳振聰案



譚耀豪○一至○四年間曾為海關在打擊走私及盜版活動上提供法律意見。他接受本報專訪時表示，九七年期間翻版光碟可說是「周街都有得買」，入夜後售賣盜版的攤檔隨處可見。他認為打擊翻版要「敵進我攻」，海關和執法部門均能迅速應變，出手嚴打，律政司更引用《有組織及嚴重罪行條例》，申請將從事大規模盜版活動者的資產充公，將之迫離香港。譚耀豪信心十足地說：「香港是打擊盜版碟最嚴厲的社會。」



另一熱門擅處理電腦罪行



另一熱門人選為四十九歲的梁卓然，他在香港大學取得法學士學位，一九九八年在香港取得大律師資格。梁九五年加入律政司署工作，在九八年至○二年這四年間負責版權、商標及電腦罪行等商業罪案。



梁卓然形容犯罪份子在「智力競賽」中不斷進步，彼此交流分享犯案經驗，例如電腦黑客不時分享如何潛入美國國防部電腦系統的經驗，故梁會瀏覽黑客網站，以加深認識電腦罪犯的犯罪手法。



記者：徐曉伊



