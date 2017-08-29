﻿刑檢科設四分科 決定案件起訴否

律政司刑事檢控科專責刑事案，決定應否起訴涉案人，涉及重大的公眾利益。刑事檢控科共設四個分科，分科一為法律指引，由梁卓然掌管，專責向各級法院提供法律意見和公眾秩序活動及電腦網絡罪行；分科二為政策及政務，由許紹鼎管理，該分科另包括處理犯罪得益；分科三處理一切上訴案件以及人權案；而譚耀豪則負責分科四的嚴重詐騙案、證券、稅務及詐騙、廉政公署案及海關案件。



四個分科內再分有不同組別，各組由助理刑事檢控專員或高級助理刑事檢控專員擔任主管，各組審閱案件證據文件後，他們的政府律師會先提供法律意見，就案件應否作出起訴，或須否進一步蒐集證據資料，有關法律意見建議須由各組主管審批，以決定初步的法律意見是否合適，然後再由副刑事檢控專員「拍板」。



若遇上涉及重大公眾利益，或政府高官案件，律政司司長及刑事檢控專員為了公平公正的原則，會向外聘私人執業的資深大狀或英國御用大律師，提取法律意見。