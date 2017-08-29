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﻿天文台添巡測車量度路邊輻射

2017-08-29 列印
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　　有傳媒去年揭發大亞灣核電站輕微滲漏，引起公眾關注核安全問題。天文台最近新添流動輻射巡測車（見圖），在全港道路檢測伽馬輻射水平。天文台高級科學主任譚廣雄指，新車不但能即時傳送數據予天文台，更能檢測人工核數的存在，從而判斷有沒有核事故，形容是「好大的進步」。

　　譚廣雄表示，政府在一一年福島核事故後作內部檢討，同意加強香港輻射監察能力，天文台其後申請撥款，花近兩年多時間，耗資約一百五十萬添置新輻射巡測車，又指今年六月開始啟用新車，新車能即時傳送數據予天文台，以及檢測人工核數是否存在。
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