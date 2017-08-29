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﻿ 駐澳解放軍完成任務撤兵

2017-08-29 列印
　　天鴿蹂躪澳門釀成嚴重破壞，多區停水停電及水浸，造成十死近二百五十人受傷，民眾直指政府低估風暴，政府昨日亡羊補牢，成立一個由特首崔世安任主席的重大災害應變機制委員會。首次參與協助澳門救災的逾千名解放軍，昨日完成任務並返回駐地。

　　駐澳部隊昨早八時前已完成救災任務返回駐地。駐澳門部隊發聲明指，感謝澳門市民的支持，彰顯了血脈相連的民族情感和軍民一家親的魚水深情。

　　另外，澳門廉署接獲大批市民投訴已請辭的氣象局長馮瑞權疑在颱風預報當中涉違法或違規，已立案調查馮瑞權。

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