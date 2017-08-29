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﻿的士站撿款180萬 書店老闆拾金不昧

2017-08-29 列印
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  被形容為良心二手書店的「書式生活」去年因虧損結業，其店主昨晚在fb發帖，稱在的士站拾獲近一百八十萬元巨款，他最終成功物歸原主，獲大批網民讚賞。灣仔天星碼頭「書式生活」去年結業，該店店主温先生（圖中）目前仍不時在網上發佈送贈舊書，故仍獲很多書迷關注。

　　溫表示，昨晚七時許，他在石湖墟街市的士站候車時，目擊一名登車男士不慎弄丟一公文袋。溫打開公文袋，赫見內裏載了十八疊千元鈔票，總值約一百八十萬元。溫稱，一度想將錢據為己有，但一想到這筆錢可能「救命錢」，便打消了念頭。物主後來折返現場搜尋失物，他於是上前查問，對方確實說出遺失公文袋，以及失去一百七十六萬現金；物主又指該筆款項是用來支薪。溫清楚認得對方的衣着容貌，加上數目吻合，便將公文袋交還。物主一度說贈予他五萬元，他多番推搪，最終接受五千元作為謝禮。溫拾金不昧，獲大批網友讚賞。
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