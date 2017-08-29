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﻿打風困山內地女 抱歉要逾百人救

2017-08-29 列印
■被困在飛鵝山姓陳女子昨出院。
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        打風期間在飛鵝山行山遇意外一對內地男女，其中女事主昨日在兩名男女親友到醫院接出院返回深圳。她出院時對意外要逾百名救援人員拯救顯得有歉意，並非常感謝他們將她安全救落山。其男友人前日已無礙出院。

        被困二十四小時獲救四十七歲姓陳內地女子，據悉為廣東人，今次與她同行三十歲姓李內地男友人只是普通朋友。事件中，她失足滑落山坡致前額及右手肘受傷，胸骨亦因此有骨折，獲救後要用護墊固定傷勢。她對行山被困經過不願多談，但對被消防及其他救援人員救落山脫險表示非常感謝，說時面上帶有歉意。

　　昨早上十一時許，兩名男女親友抵達醫院探望後，至下午一時許，兩名男女親友為她辦理出院手續，然後由男親友推着輪椅落樓離開醫院，然後乘坐一輛掛中港牌七人車直返深圳；女傷者兩名男女親友，沒有回答記者提問。
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