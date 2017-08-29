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﻿美股中段跌30點

2017-08-29 列印
　　美國本周首個交易日個別發展，杜指中段報二一七八三點，跌三十點；納指則報六二七四點，升九點。滙控美國預託證券價格中段見七十四點八七港元，跌零點四三港元；中移動美國預託證券價格則見八十七點七港元，跌零點二五港元。

  紐約期金中段報每盎司一千三百一十五點一美元，升十七點二美元；紐約期油則報每桶四十六點四一美元，跌一點四六美元。
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