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﻿六成受訪教師指情緒教育不足

2017-08-29 列印
■團體公佈「情緒教育教師意向調查」結果。
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　　青協全健思維中心昨公佈「情緒教育教師意向調查」，在四百零二名受訪中、小學老師中，六成認為學校現時的情緒教育不足，評分在十分滿分中，僅有一至五分。

　　調查又發現，六成三受訪教師認為，在推行情緒教育時遇到的困難是「沒有空間與學生傾談」；其次是教師「欠缺知識與技巧處理學生的情緒問題」，以及「難以評估學生的情緒狀態」，各佔四成三及三成七。

　　中心督導主任徐小曼表示，近年學生自殺問題頻生，對教師造成一定壓力，惟日常工作繁重，對情緒教育工作造成一定影響。

  她強調除輔導老師或學校社工外，學校管理層以至全體教師均需有適當知識、技巧和程序上的準備，以應對日益複雜的學生情緒問題。
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