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﻿強姦智障女下屬 匡智會工頭囚六年

2017-08-29 列印
　　前匡智會高級清潔工頭、五十六歲被告梁松堅去年被揭發在機動部隊（PTU）總部，一個月內兩次強姦廿五歲中度弱智的女下屬，包括在士多房鎖門施暴、在員工休息室強吻及強姦她。被告早前已承認兩項強姦罪及一項非禮罪，昨被判入獄六年八個月。

　　高院法官李素蘭批評，被告明知女事主X的狀態，竟無法控制性衝動，枉付其家人所託，濫用匡智會對他的信任，傷害脆弱的X令她陷入驚恐，又指被告利用職位之便，多次進行侵犯，都是加重罪行嚴重性的因素，批評被告「你不單止令X創傷，更連累她的家人！」

　　李官透露，X在事發後每晚「驚醒」一次，要母親每晚陪伴入睡，寧願自己獨處，亦不肯與親友及新朋友接觸，一年後至今仍有後遺症。創傷報告指，X持續發惡夢及失眠，X向心理專家指沒有因此害怕男人，但不懂如何和男人相處。
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