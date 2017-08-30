﻿GOGOVAN58速運合併 擴軍至亞洲110城市

GOGOVAN成立僅四年，風生水起。聯合創辦人兼行政總裁林凱源（Steven）昨天滿有信心地表示，公司仍處於虧損，但有信心兩年後轉虧為盈，GOGOVAN與「58到家」旗下的58速運合併，以及在本港主板上市後，新公司計劃將服務覆蓋亞洲一百一十個城市，料屆時司機網絡大增至一百二十萬人。



林凱源昨天在記者會上被問及GOGOVAN的盈利情況時，坦言在某些城市錄得盈利，但公司整體仍處於虧損狀態，他有信心兩年後可扭虧為盈。對於公司去年開始向旗下司機抽佣，他認為經營模式理念公平，公司只在司機接單賺錢的情況下才收佣金，不似「call 台」般，司機無論能否接單均須先繳費。



吸納大中型企業客



他續指，新公司首個計劃是將其GOGOVAN中國分公司「快狗速運」的B2B（Business-to-Business）業務，跟「58速運」的B2C（Business-to-Consumer）服務合併，同時吸納大中型企業、批發市場及個人用戶。GOGOVAN現時在內地的服務範圍只有八個城市，但其早前已透露會擴展至三百個，這次合併後會涵蓋亞洲其餘一百一十個城市；司機網絡亦能由現時逾三萬人，暴增至超過一百二十萬人。林凱源強調，雙方合作是取長補短，是拍檔關係，不計較誰大誰小。



58到家母公司「58同城」由大股東騰訊（700）持股百分之二十三點一五。58同城是中國大型本地社區及免費分類訊息服務網站，二○一四年創立58到家，提供如上門貨運、搬屋及家居清潔等服務。58到家及GOGOVAN都曾獲阿里巴巴投資，在GOGOVAN的初始投資者過度成新公司股東的前提下，阿里巴巴是新公司的最大投資者。



對現時社會標籤年輕人買樓才是成功，林凱源直言這種風氣不健康，並寄語港人與其做「樓奴」，不如多發展地產以外的領域。他又自嘲是「屋邨仔」，因為工作關係，須經常乘飛機往東南亞各地開會，笑言「見空姐多過見阿媽」，買到樓亦只是「鋪塵」。